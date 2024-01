Ibon Navarro, máximo respeto por el Zunder Palencia

Ibon Navarro compareció por primera vez en 2024 en la sala de prensa del Martín Carpena. El técnico vitoriano se ha encontrado buena predisposición en sus hombres después de cuatro días de descanso facilitados tras el triunfo ante el Barcelona. Viene un tramo de calendario sin partidos intersemanales antes de una mayor tormenta de partidos con el Round of 16 de la BCL antes y después de la Copa del Rey. El primer duelo es en Palencia, un debutante en ACB ante el que el Unicaja se enfrentará por primera vez en la historia y al que se le tiene máximo respeto después de la victoria ante Bilbao de la semana pasada.

"El Palencia está con otras sensaciones desde los últimos partidos, desde Vitoria compiten muy bien en cada duelo. Sólo el Real Madrid mete más triples que ellos ahora, 10.5 por encuentro en los últimos. Ello habla de que ha habido un cambio de entrenador, un cambio de chip, jugadores que intentan ganarse la confianza del nuevo... No sé, se les ve con mucha confianza. Vitor Benite está extraordinario, la mejor versión de Franke también la vemos. Piñeiro es un 3-4 de mucha energía y físico que les va dar muchas cosas. Seguirán compitiendo. Si Laprovittola no mete aquella canasta tras tiro libre en la segunda jornada, a saber dónde estaban ahora. Si compites mucho pero no ganas cuesta más ganar. Ahora se han metido en esa línea, vienen de ganar. Será un partido complicado y tenemos que estar concentrados", relataba Ibon sobre cómo es el rival al que se medirá su equipo: "Han cambiado algunas cosas a nivel de juego. Confían en su capacidad de pase, su mano a mano, les han dado muchos espacios a los pequeños para jugar sin balón y eso les permite tiros de tres puntos. Son dos pívots muy grandes Pasecknics y Haarms, no muy pesados pero con buen tacto cerca del aro, vamos a tener que trabajar para que no generen de dentro fuera y para que no reciban".

Ibon confesó que nunca había jugado en Palencia y que la plantilla está óptima para jugar con los 12 efectivos salvo Jonathan Barreiro, del que hay buenas noticias de su evolución tras la operación por la fractura de escafoides que padeció. "Va bien, de hecho apenas le vemos ya con la férula. Trabaja en gimnasio. Me dicen que va bastante bien, pero ni adelantamos ni atrasamos plazos, a ver si a finales de enero tenemos buenas noticias y puede volver", explicaba Ibon sobre la evolución del gallego.

Fue cuestionado el técnico por las dos victorias amplias fuera de casa en las dos eliminatorias de la Basketball Champions League. "Sí, me ha sorprendido, no porque hayan ganado Tofas Bursa y Dinamo Sassari, pero sí con tanta contundencia. Sí me esperaba más competencia. Pero no significa nada. Bonn perdió en casa el primer partido el año pasado y acabó remontando y ya sabemos qué pasó después. PAOK y Cholet son capaces de ganar fuera, aunque sí tienes más presión ahora. Los viajes, eso sí, son peores si rematan las eliminatorias Tofas y Sassari", explicaba Ibon, al que se le pedía un deseo para los Reyes: "Salud para todos, lo demás, que venga lo que tenga que venir".