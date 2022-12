Ibon Navarro: "A partir de la técnica perdimos todos un poco la cabeza, yo el primero"

Ibon Navarro, técnico del Unicaja, atendió a los medios tras la derrota 75 a 60 de los malagueños en la visita a la pista del Barcelona. "Una primera mitad en la que los dos equipos hemos impuesto nuestros ritmos defensivos. Ellos han sacado mucho rédito del control del rebote de ataque y los puntos que han sacado de nuestras perdidas. Hemos ajustado en el tercer cuarto, hemos podido correr y nos hemos puesto por delante. El momento de la técnica nos ha descentrado a todos, ha cambiado el partido y es culpa mía, pero nos ha descentrado mucho. El Barcelona ha vuelto a ganar el rebote en ataque, hemos hecho 2 de 15 en triples en la segunda parte. Nuestro porcentaje de tiro de dos cerca del aro también ha sido bastante bajo. El Barcelona se ha impuesto justamente", comenzaba valorando el técnico.

Pasados tres minutos del último cuarto, una discusión con la mesa por un tiempo muerto no anulado le costó la técnica al preparador. "He pedido tiempo muerto y cuando el balón ha salido de banda lo he anulado, justo en el momento que ha salido. La mesa ha dado el tiempo muerto, le he dicho que lo había quitado y han dicho que tiempo muerto. Luego los árbitros, con buen criterio, lo han anulado, pero la mesa ha dicho que tiempo muerto, cuando yo lo he anulado... Vamos, no habíamos cogido todavía el balón para sacar. Se ha equivocado la mesa, al final no nos han dado el tiempo muerto, que es lo que tenía que pasar, pero yo me he llevado una técnica por protestar un error de la mesa. A partir de ahí creo que hemos perdido todos un poco la cabeza, yo el primero", explicó sobre la situación con la mesa y las posteriores decisiones arbitrales.

El demoledor dato de los tiros libres, solo 3 del Unicaja por los 26 de los locales, también fue clave. "Que el Barcelona no hace faltas, parece. Que te voy a decir, si solamente tiramos tres tiros libres, que el Barcelona no hace faltas. He visto solamente la jugada de la técnica de flopping a Alberto Díaz y no he visto más, ahora no puedo valorarlo porque no he visto el partido, pero me parece increíble. Me parece increíble que no piten falta a Alberto Díaz en esa jugada y piten flopping. Se le ha tirado el defensor encima, no he visto nada más, igual teníamos que haber tirado seis. Solo he visto esa jugada porque me parece clarísima. Invade el cilindro del tirador. Alberto no saca ninguna pierna de ningún lado, él tira así, solo hay que saber un poco como juegan los jugadores. No saca ninguna pierna, el defensor se le mete en su cilindro, son tres tiros libres. Igual hubiéramos tirado seis tiros libres, pero ya son seis", defendió al base, que fue sancionado injustamente a los ojos de Navarro.

"Esto es una buena lección para nosotros de saber como son los partidos. El partido de Vitoria nos pilló un poco llegando, el del Madrid lo competimos bien y fuimos capaces de ganar en La Fonteta. Sin acierto hemos hecho un partido bastante solo aquí. Tenemos que aprender, ser capaz de jugar cuando el rival no nos deja pasar el balón, cuando nos destroza nuestro juego. Esto es un aprendizaje, somos un equipo muy nuevo. Hemos estado viviendo un mes del trabajo que hicimos en septiembre y octubre. Los últimos siete partidos, seis han sido fuera de casa, llevamos un mes casi sin entrenar, esto en un equipo con nueve jugadores nuevos cuesta. Nos falta entrenar", argumentó sobre el nivel necesario para competir contra equipos de Euroliga. De los cuatro que hay en ACB, los malagueños solo han sido capaces de tumbar al Valencia.

"El 2 de 15 en tiros de tres puntos. Esa falta de control de rebote defensivo que a nosotros nos permite correr y tener un juego más alegre y estar en el partido, pues con un 47% de rebote defensivo al lado del Barcelona tienes pocas opciones de correr. No hemos sido capaces de rebotear en ataque, son muchas vías de anotación que se nos han ido. Ahí se nos ha ido mucha energía. En defensa hemos hecho un partido bastante sólido, con algún error, porque no puedes dejarles en cero, pero la falta de acierto y de control de rebote defensivo ha sido demasiado lastre para nosotros", concluía detallando las dificultades para anotar que se encontraron ante el equipo culé.