Ibon Navarro: "La temporada que viene no sé quién estará aquí, me importan estos cuatro partidos"

Ibon Navarro intentó mandar un mensaje optimista para el partido de este sábado ante el Baskonia. Hay una triste sensación de temporada acabada a finales de abril. Pero el Unicaja tiene que ser profesional y pelear por victorias para ascender en la clasificación e intentar asegurar una plaza europea. Hay muchas bajas y reveses. No están Francis Alonso, Tim Abromaitis y Carlos Suárez. Jonathan Barreiro es duda también... Un panorama bastante complicado para medirse a uno de los equipos más en forma de la competición, que ha crecido sin la Euroliga.

"Es un partido muy complicado a nivel físico por las dificultades que nos va a plantear Baskonia, seguro que nos va a suponer los problemas de competir físicamente con ellos en volumen y tamaño. Vamos a intentar utilizar otras armas diferentes a ellos, jugar más a campo abierto, menos 5x5, intentando controlar a jugadores muy peligrosos, con sus grandes corriendo. Tienen a Baldwin, tiradores, Fontecchio, que puede tirar y correr... Intentaremos un partido a campo abierto y ritmo muy alto", decía el entrenador vasco, que era cuestionado por cómo se afrontan estos partidos en los que parece que no hay mucho en juego: "No siendo pesimista ni negativo, nos quedan dos partidos en casa ante equipos que luchan por jugar el play off, muy exigentes. Son oportunidades para competir ante equipos de nivel superior por lo que han demostrado durante la temporada. Hay que centrarse en eso, intentar olvidarse de lo que se ha hecho, de estar por debajo, de que esto es un desastre... Esto es lo que es. Quedan cuatro partidos, nos gustaría los aficionados que nos apoyasen. Deben saber que los notamos muchísimos cuando nos ayudan, los que vengan sabemos que estarán con nosotros".

Cuestionado por las perspectivas para la próxima temporada y por si se juega crédito en estos cuatro partidos, Ibon Navarro decía que "la temporada que viene no sé quién estará, quién no estaremos. Lo único que me importa es esta temporada. Este club lo tiene todo para, si hace bien las cosas, estar donde estuvo. No te garantiza nada, es extremadamente alta la competitividad en la ACB, no recuerdo nada igual. Hay proyectos de tres o cuatro años con continuidad que van por delante y eso es así. Puedes engancharte a ese vagón. Es independiente, pero estoy centrado en el ahora, en esta ruede de prensa, ahora en el entrenamiento... Son cuatro partidos, desvinculo lo que sucede esta temporada del año que viene. Desvinculo totalmente de lo que pasarán la temporada que viene", explicaba.

"Son muchos años jugando en otros clubes y equipos contra Baskonia. Es más especial en Vitoria, cuando ves gente, familia y amigos y estás en el hotel recibiendo. Y en los últimos años ni se pudo con el Covid. Con Neven Spahija me une una amistad, fui su ayudante y me enseñó mucho. Tampoco hemos hablado mucho. Nos pegaremos un abrazo, nos desearemos suerte y hay hablaremos tranquilamente", explicaba Navarro sobre lo que supone jugar ante el club de su ciudad, al tiempo que se le preguntaba por el excelso estado de forma de Baldwin: "Es un jugador de nivel físico y talento y calidad muy alto, de los 4-5 jugadores más determinantes de Europa. Hemos intentado preparar algo, pero ahora juegan todo en uno. No hay egoísmo, encuentran tiros fáciles y abiertos. Juegan muy sencillo y generan ventajas. Puedes conseguir que Baldwin pase la pelota, pero no te garantiza éxito en la defensa. Hay mucha calidad, a nivel de concentración hay que trabajar para las situaciones reconocerlas. Encuentran bien a sus tiradores".