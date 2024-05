Ibon Navarro, valoraciones tras otra "victoria de prestigio" del Unicaja

El Unicaja consiguió otra de esas victorias que trascienden lo baloncestístico, en un Palau Blaugrana que fue el testigo del potencial de los malagueños. Otra exhibición del Unicaja y lógicamente satisfecho Ibon Navarro. "Felicitar a los chicos por una victoria muy importante, de mucho prestigio para nosotros. Hemos ganado en Madrid, Vitoria, Valencia y ahora en Barcelona. Conseguimos igualar el récord de victorias de una temporada regular en la historia del Unicaja (27), tenemos un partido para poder superarlo. Y contentos porque hoy hemos encontrado una muy buena versión del FC Barcelona enfrente. Han estado espectaculares, con más de un 50% en tiros de tres puntos, siendo el mejor equipo en porcentaje de tres de la ACB, hoy incluso han estado hasta mejor. Y creo que nuestro control de las pérdidas de la segunda parte, más el haber subido el ritmo, que estaba siendo demasiado bajo sobre todo en el primer cuarto, nos ha ayudado a hacerles cometer algún error. La aparición de Tyson, Tyler que han sumado con tiros difíciles, pues nos han dado una victoria que para nosotros es muy importante para seguir peleando por la primera posición, si es que el Real Madrid comete algún error". Deberes hechos hasta el domingo (18:30 horas), cuando el Unicaja cierre la Liga Regular ante Zunder Palencia.

"Creo que han rotado más de lo normal, muchas rotaciones, algunos jugadores sin minutos en la primera parte. No diría que ha sido cansancio físico, a lo mejor sí a nivel mental, pero no físico. Han estado bien. Seguro que Roger dirá lo contrario, pero mi sensación es que han estado bien. Nosotros no somos un equipo que gane los partidos en la primera parte. Nuestra rotación de doce jugadores es para ganarlo en la segunda. Luego lo puedes perder. Y así ha sido hoy. Un primer cuarto muy duro, donde nos han superado atacándonos en los primeros seis-siete segundos del ataque. Pero poco a poco hemos ido mejorando. Esta es la manera que tenemos que jugar, el ir trabajando en los partidos y tratar de ganar en la segunda parte con nuestra rotación", analizaba el entrenador del Unicaja, que insistía en los méritos de un Barcelona que encontró su mejor nivel durante muchos momentos. "Cuando tú haces cosas malamente, no es porque tú estés mal sino el contrario las está haciendo muy bien. Han estado muy agresivos, atacándonos los primeros segundos, con un Darío fantástico, acertado. Es un mérito de ellos. Hablamos. Cuando empezamos a defender mejor, Will empezó a rebotear y a correr cada vez más, hemos entrado en nuestro ritmo. Nos ha costado encontrar ritmo algunos minutos porque el Barcelona ha estado muy bien".