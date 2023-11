Ibon Navarro: "A veces necesitas perder para saber que el lobo viene"

Ibon Navarro hablaba en la previa de un partido que se atisba exigente para el Unicaja en Bilbao. El equipo llegaba a Málaga este jueves desde Le Mans, horas después partirá a la capital vizcaína, con el esfuerzo que supone. El técnico insiste en dar ese último empujón, última cita del carrusel de partidos lejos de Málaga. "Sí que hemos notado esta semana algo más de desgaste y cansancio físico. Hay que hacer el esfuerzo porque no tendremos partido durante la semana, tendremos tiempo para descansar; apretar los dientes y tratar de sacar una victoria". Aún reciente el partido de BCL, donde el equipo se quedó a las puertas de remontar, como sí se hizo en Fontajau y el WiZink. "Creo que los últimos partidos se parecen poco, el de Girona y Madrid se parecen algo más. Parte de los problemas que tenemos en ambos son ofensivos, mientras que en Le Mans nos cuesta un poco más atrás, falta de energía, desgaste, ellos con más energía que nosotros, sin duda. A pesar de eso, tuvimos alguna opción, pero nos afectaron esas dos pérdidas que tuvimos y una decisión de 24 segundos, eso nos condenó. Creo que ellos fueron justos vencedores".

Reflexionaba Ibon Navarro sobre esa tendencia reciente de los malagueños, de meterse en los partidos tarde. "No se puede decir que al equipo le pasa esto en la primera parte y luego se pone, no es verdad. En Girona y Madrid hay fallos en tiros bien lanzados, mientras que en Le Mans ese no es el problema, más una cuestión de físico, que nos empujan, nos hunden en nuestra defensa y ellos ahí son muy poderosos. El resultado es igual, íbamos por debajo en Le Mans, pero también hay que valorar la capacidad del equipo de aprender, saber el partido que hay que jugar y reaccionar. Creo que Girona y Madrid tienen esa lectura similar, que tampoco es fácil de controlar, pero son más subsanables. En Girona fallamos en transición, mientras que en Madrid son tres pérdidas tras tiempo muerto lo que provocan que hagan 7-0. Controlar eso, aprender, no tener esas pérdidas y tratar de encontrar cosas de seguridad para aprender y controlar nuestras situaciones defensivas. El partido de Le Mans es distinto, fueron superiores a nosotros".

Si es una derrota que puede ayudar a liberar las cabezas, también a bajar el ruido del entorno. "Me gusta pensar que somos capaces de aprender sin perder. Es verdad que a veces necesitar perder un partido para saber que el lobo viene, ahora ha llegado. No estoy de acuerdo que es una derrota que no acarrea consecuencias, porque nos obliga a ganar a Falco en casa, con lo cual en una competición tan corta como esta, siendo fuera de casa, te obliga a esto. En BCL hay que ganar en casa y algo fuera. Cuando no estás sólido fuera, te exige hacerlo en el Carpena; el partido con Falco gana importancia, por lo que sí hay consecuencias. El equipo era consciente que el partido era importante a nivel clasificatorio. No fue una cuestión de no querer. A veces nos cuesta aceptar que el equipo rival ha estado mejor que nosotros. No podemos pensar que somos mejores que el Madrid, y le hemos ganado en su cancha. Probablemente Le Mans no sea un equipo mejor que nosotros, pero nos ha ganado en su cancha. Hay que aceptar esto porque es deporte, respetar a los rivales, no por parte nuestra, sino porque desde fuera se puede subestimar a los equipos. Le Mans es un equipo que además, por su perfil, nos incomoda. Estábamos avisados de que esto podía pasar y pasó. Estuvieron mejores que nosotros".

Destacaba Ibon al bloque bien construido de Bilbao Basket. "Es un equipo muy organizado, que está muy bien trabajado. Encuentran diferentes situaciones de juego en función de sus quintetos; creo que necesitamos tener acierto, porque ellos tienen gente que colapsan bien la pintura, jugadores como Hlinason y Jones. Tenemos que ser capaces de atacar bien su primera línea defensiva, viendo que Xavi Rabaseda está a un nivel defensivo tremendo, Pantzar; controlar las características defensivas de ellos. Ese orden les hace previsibles, pero es difícil que puedan perder el control de los partidos. Insisto, es un partido muy complicado para nosotros porque es un equipo organizado y trabajado". Con alguna secuela física del partido en Le Mans. "Vamos a ver cómo está Tyler, que tenía una mano (izquierda) hinchada, esperemos que no sea nada. Hay jugadores que recuperaron sensaciones que habían perdido, pero espero que no haya consecuencias. Subimos a Will. Y si Tyler tiene finalmente algún problema, vendrá Mario". Una ruta lejos del Carpena que finaliza y un partido en Bilbao para poner matrícula de honor. "Sería volver con sobresaliente si somos capaces de sacarlo. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Insisto que es un partido donde Bilbao está acostumbrado a jugar finales apretados; han ganado partidos de un punto, o el que pierden el otro día con el triple de Feliz, una prórroga en Tenerife. Un equipo que está acostumbrado a esos contextos, que aprietan mucho y va a ser difícil".