Ibon Navarro y la venta del relato

Ibon Navarro habló en la víspera del estreno liguero del Unicaja. Será en un territorio que conoce como la palma de su mano, Vitoria, su ciudad natal. Allí espera un Baskonia hambriento. El Unicaja ha trabajado más semanas por su pronto inicio y llega con buena onda tras la fase previa de la BCL. Pero la dificultad sube muchos puntos en un Buesa Arena que estará lleno para arrancar la temporada.

"Llegamos sanos, es la mejor noticia, y veremos si estamos preparados en la pista. Un equipo puede tener mejores o peores sensaciones durante la pretemporada, pero ahora llega la presión y la tensión y a ver cómo respondemos. Hay jugadores que se toman de una manera distinta la pretemporada, unos van a tope, otros ahora suben el nivel... No hemos estado relajados, pero confío en que salga a relucir la mejor versión, el carácter competitivo del equipo. Todos sabemos lo difícil e importante que es el primer partido en Vitoria", decía Navarro, que piensa que su equipo "está donde más o menos queríamos estar, en unos mínimos. La llegada tardía de varios jugadores no nos ha permitido tener trabajadas muchas cosas. Hemos ido con cosas básicas para que la reentrada no fuera complicada, para no tener que dar pasos atrás para recoger a los nuevos. Los últimos en llegar no están en el playbook del todo, podríamos decir. Hay que ir creciendo con la competición. Las semanas sin BCL podremos ir incorporando cosas. Pero no habrá ningún entrenador que esté contento".

Sobre el rival, el Baskonia, Ibon Navarro valoraba que "es un equipo que va a crecer mucho, tiene potencial de equipo, un proyecto importante. Con el paso de las semanas irá creciendo, como el resto de los de Euroliga han empezado más tarde. Tienen mucho margen para crecer, conociendo a su entrenador y al club, completarán ese camino. Nos vamos a encontrar un equipo que con 15.500 tíos allí, con un pabellón lleno, con mucha energía, aguerrido, que querrá correr y defender fuerte. Es un reto ir allí y demostrar carácter y personalidad y jugar nuestro baloncesto", señalaba.

Cuestionado por cómo gestionar las rotaciones cortas en minutos pero largas en profundidad de plantilla, el entrenador vasco exponía que "lo que nosotros queremos es eso. Queremos usar una plantilla larga para poner un nivel de energía e intensidad muy alto. Habrá días más inspirados o no, pero a nivel de intensidad lo ideal es eso, aunque lo ideal no es siempre la realidad. Habrá que acortar porque jugadores entrenan peor o habrá problemas físicos. Los que han llegado ahora lo normal es que tengan un bajón en dos meses y otros tendrán que aportar más minutos. Lo ideal es eso, vamos a ser capaces de hacerlo y gestionarlo. Los jugadores son jugadores, en la victoria es fácil comprar las ideas y los discursos, en las derrotas es donde debes mostrarte sólido y creer en lo que estás haciendo", decía Navarro, que ahondaba en que "es mi sueño que sea así. En verano no hemos fichado jugadores y personas que supiéramos que no iban a entrar en esta idea. Hemos fichado a jugadores y personas que ya han demostrado, por su experiencia y receta de haber estado en equipos campeones, y que saben que es la clave. Otros jugadores tienen recorrido y crecimiento y es a los que hay que convencer de esto. Que los jugadores que tienen esa trayectoria sepan también transmitir a los más jóvenes es la línea a seguir. Es el sueño que tengo en al cabeza, es el ideal. Si lo conseguimos, puede ser una temporada muy exitosa".

Acerca del nivel de la Liga Endesa, Navarro aseguraba que "me parecía difícil que se mantuviera el del año pasado o fuera mejor, pero me equivoqué. El nivel general vuelve a ser tan alto o más. A priori, el año pasado había equipos que partían por debajo por capacidad económica, pero su trabajo en la cancha les llevó donde nadie esperaba. Un recién ascendido como el Girona ya vimos lo que hizo ante el Real Madrid, jugando con atrevimiento y descaro, Granada va a ser un equipo del mismo corte. Veremos si somos capaces de estar en el grupo de arriba, tenemos la capacidad pero a ver si podemos sorprender respecto a lo que hicimos otras temporadas. El nivel alto es más alto y el medio ha subido también. A ver si podemos saltar".

Cuestionado por las nuevas normas del saque rápido en campo propio y el aumento de challenges para decisiones arbitrales, decía el entrenador cajista que "serán pocas veces, por lo que estamos entrenando y viendo. En otros partido pasa dos o tres veces en un minuto, en algunos no se ve apenas. Lo básico es que controles bien la norma y también los árbitros. Algunas cosas que había cuando hablamos con los árbitros en el aire estamos viendo que no es tan fácil. ¿Cuál es el límite del metro? La norma va a ser buena, va a dar pie a la pillería, a que los listos saquen a relucir la capacidad para competir. Incluso a los fotógrafo y los mopas tienen que estar alerta, también los del banquillo. Sobre lo del challenge, me gustaría que las normas fueses iguales en todas las competiciones, va a ser diferente en la BCL. Está bien, pero se está complicando el trabajo de los árbitros, entrenadores y mesas. Del sábado al miércoles son muy distintas las reglas. A veces, en el fragor de la batalla, puedes perder la noción. '¿Cuántos tengo? Esto es BCL, pídelo, guárdalo...'. Me parece que está bien, pero que se complica el trabajo".

Sobre el rol de Kendrick Perry, decía Navarro que "el primer día de la BCL estuvo muy bien, el segundo no tanto. Es a lo que aspiramos, no jugar 34 minutos le va a permitir hacer más esfuerzos, si está cuatro minutos no se puede guardar, tiene que ir a saco, sobre todo sabiendo que la alternativa va a saco, que es Alberto. Es el relato que estamos vendiendo, somos un montón, tenemos que ir al 200% cada segundo en pista. Confío en que él lo entienda, él lo entiende por lo que me transmite", decía el técnico antes de cerrar con la situación y el plan de trabajo de Alberto Díaz y Darío Brizuela: "Su plan no pasa por no jugar o jugar menos, pasa por controlar mucho cuánto entrena y qué entrena Pero el partido es el partido. Marcos [Cerveró, preparador físico] tiene que adecuarse a nosotros en los partidos, no nosotros a él. Lo entiende perfectamente y hace muy bien su trabajo. Es adaptar su entrenamientos en carga, duración y contenido a una reentrada de ritmo de entrenamiento y partido. Aunque de aquí al partido del Madrid viajamos, jugamos, descansamos, preparamos, jugamos... Entre Madrid y Girona volveremos a ese plan al no haber partido entre semana, pero no hay un plan en cuanto a minutaje".