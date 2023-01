Ibon Navarro enfoca la victoria en Limoges en la defensa

Prueba superada con nota para el conjunto de Ibon Navarro en tierras francesas, el Unicaja no se achicó en el Palais des sports de Beaublanc ante el temido ambiente y se impuso con una amplia ventaja (17 puntos) al Limoges en el segundo encuentro del Round of 16 de la BCL. Con la victoria 67-84, los malagueños duermen líderes en solitario del grupo K y con un 2-0 a su favor que es bastante importante. Así valoró el triunfo uno de los jugadores más destacados, fue Osetkowski con 19 puntos y un 5 de 5 desde la línea de 6,75 metros: "Conozco lo que es jugar en esta cancha y es una buena forma de arrancar este Round of 16".

Mientras que el entrenador cajista destacó la importancia de este segundo triunfo en una ronda que se antoja sin margen de error, ya que son sólo seis encuentros: "Pienso parecido a Dylan, hubo un gran ambiente y son un equipo con jugadores talentosos y muy importantes. Mis jugadores siguieron las indicaciones que les marqué e hicieron un juego muy serio, estoy muy contento. Es nuestra segunda victoria en el Round of 16 y ahora somos líderes de grupo, pero el camino es muy largo".

Una victoria complicada fuera de casa que el técnico vasco analizó de la siguiente forma: "Ellos hicieron un buen partido, tanto Miller como Kadji son dos jugadores que les mejoran y estuvieron bien. Hicieron un partido muy solido y nosotros teníamos que hacer lo mismo y creo que estuvimos bien. Es cierto que Graves nos generó más problemas de los que nos hubiera gustado, pero también hemos contenido muy bien a Jones y hemos limitado los puntos de Hawkins, que estaba jugando a un nivel altísimo, y Lang hizo el partido que sabíamos que íba a hacer. Hemos encontrado a jugadores inspirados, Dylan estuvo muy bien y partido excepcional de Will Thomas, pero el partido de Djedovic y Tyler por detrás es lo que nos dio la victoria, estoy seguro". La próxima cita será en El Carpena el miércoles 8 de febrero a las 20:30 horas ante el Galatasaray.