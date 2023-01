El Unicaja no estuvo solo en Limoges

El Unicaja no estuvo solo en su partido de la Basketball Champions League en Limoges. El club fletó un chárter a la ciudad francesa porque las combinaciones eran bastante malas para llegar en vuelo regular o implicaban un desplazamiento por carretera de varias horas para llegar a jugar el partido de la segunda jornada del Round of 16. Comoquiera que había un número reducido de plazas libres, el club ofreció a representantes de instituciones que apoyan a la entidad, como la Junta de Andalucía o la Diputación, con el secretario general, José María Arrabal, y el presidente, Francis Salado, respectivamente; a patrocinadores y a ex presidentes, como Eduardo García, la posibilidad de desplazarse para contemplar el partido. También estuvo uno de los embajadores, Carlos Cabezas.