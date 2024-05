Ibon Navarro y una victoria "por orgullo y corazón"

El Unicaja ha comenzado en el play off por el título de la Liga Endesa de la mejor manera posible, dado que lo ha hecho con una victoria nacida de una remontada en el último cuarto de los andaluces. Tras esto, Ibon Navarro salió a exponer sus ideas sobre lo sucedido.

El técnico oriundo de Vitoria confesó lo que cree que sucedió para darse la remontada: "No creo que hayamos mejorado mucho en ciertas lecturas, pero por desgaste hemos hecho 34 puntos en la primera mitad y en el último cuarto hemos anotado 35. Ha sido por orgullo y corazón y por gente que ha ido apareciendo en ciertos momentos que nos han ayudado mucho, pero no creo que hayamos mejorado mucho en lo táctico. No creo que hayamos resuelto ningún problema en ese sentido y tenemos que encontrar la manera de jugar mejor contra ellos".

Tras esto, el entrenador comentó la dificultad de sacar este resultado: "Es evidente. No es cuestión de sacar pecho, pero se enfrentaban dos equipos que uno parecía obligado a ganar y otro que ha llegado para hacer un partidazo. Tiene mérito, Ha sido un partidazo. Algunos jugadores no han aparecido, pero lo han hecho otros. Han pasado muchas cosas y el equipo se ha repuesto de todas ellas. En una eliminatoria a tres partidos, el primero en casa no es definitivo, pero sí muy importante". "Partido de ‘play-off’. Han jugado muy bien y han tenido un acierto muy alto desde la línea de tres puntos. Son los que más hacen desde ahí de toda la Liga. Nosotros hemos estado desacertados, al principio. Nos ha costado mucho. Hay veces que cogemos más los tiros y los metemos. Y hoy no. El equipo ha tenido muchísima capacidad de sufrimiento. En días como hoy tenemos que agarrarnos a la mentalidad y a la resiliencia. Y el Carpena hoy ha estado espectacular. Ahora nos toca visitarlos el martes", añadió.

Ibon Navarro avisó a navegantes de lo que viene: "Es el ‘play-off’, esto es así. Os dije que el teatro se había acabado, y el martes será más duro que esto. Dentro de la eliminatoria hay otra subeliminatoria, que es el rebote. No es que no estés concentrado, es que ellos son excelentes. Ha manejado el partido, el que ha controlado el rebote".

Por último, ha hablado de la situación de Kendrick Perry: "Vamos a ver cómo asimila el trabajo que hemos hecho hoy. Incrementaremos un poco más la carga y tomaremos una decisión el lunes, pero necesitamos que antes se entrene, si no va a estar diez días sin ritmo. Necesitamos ver un entreno bueno".