Mario Saint-Supéry, la progresión oculta: " Su actitud es muy buena: querer mejorar, escuchar, estar centradito..."

El Unicaja monitoriza la evolución de sus cedidos en LEB Oro, Yannick Nzosa y Mario Saint-Supéry. Los dos comienzan este viernes el play off por el ascenso a la ACB con Movistar Estudiantes y Tizona Burgos, un nuevo master para los dos. En el caso de Saint-Supéry, con sólo 18 años recién cumplidos está llamando mucho la atención con sus cifras. Pero también es interesante escuchar cómo es la otra progresión del joven rinconero en su primera experiencia fuera de casa.

Diego Ocampo, técnico del Tizona y con gran experiencia al máximo nivel como formador de jóvenes, habló en Radio Marca Burgos antes del play off sobre el crecimiento del malagueño. "Progresa adecuadamente. Estoy contento con su actitud, porque el rendimiento puede salirte bien o mal, pero su actitud es muy buena y esa es la clave, de querer mejorar, de escuchar, de estar centradito en lo que debe estar, que no es fácil con 18 años. A mí me cuesta con mi edad... Tiene dos objetivos claros, mejorar deportivamente y evolucionar académicamente porque es una edad en la que debe hacerlo. Va muy bien en ambos aspectos. Hay que decírselo, pero también ser exigente porque los que tienen potencial deben ser exigidos para que saquen todo y a la vez ser comprensivos con la edad. Hay que ser comprensivos con los malos días, apoyarlo en ese momento. Y cuando está bien, bajarlo a la tierra", contextualizaba Diego Ocampo.

"La estadística no lo es todo. Veis eso, pero para el equipo no lo es todo. Hay que gente que no destaca en estadísticas pero ayuda mucho al equipo. A mí lo que me interesa de Mario es lo que no sale en la estadística: presionar el balón, liderar con la comunicación, estar activo permanentemente, descansar sólo en el banquillo...", proseguía Ocampo sobre lo que demanda en este periodo de formación de Saint-Supéry: "Son las cosas importantes de un equipo. A veces la estadística es brillante, pero puedes hacer 2/9 y ayudar mucho al equipo. Lo que está haciendo y lo que a mí me importa no sale en la estadística: ayudar al equipo y sobre todo trabajar en el día a día pero competir muy bien en los partidos":

"Es normal cuando cometes en el error, piensas en el error", señalaba Ocampo sobre algún partido en el que Saint-Supéry se salió por faltas muy seguidas: "Y hay una acción que no depende de ti y no te favorece, pues piensas en ella. Lo más importante es tener los recursos para cambiar ese pensamiento por otro, pensar en otra cosa. Es un trabajo fuera de la pista, en el entrenamiento y dentro del partido también. Es un trabajo especializado que tiene que ir dentro del contexto del baloncesto. No conozco a un árbitro que tenga manías a un jugador, puede ser que influya un comentario o no, pero como no depende de nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si es una pitada no buena no puede ser que sigas pensando y sigas pensando y el rival siga tirando tiros libres y no prepares la siguiente jugada. El árbitro se equivoca y forma parte del juego, pero eso no puede descentrarte".

¿Podría extenderse esa cesión en Burgos de Saint-Supéry? El nivel que está mostrando invita a pensar en un salto a ACB, igual aún no en el Unicaja, pero Diego Ocampo no lo ve imposible, más allá de un posible ascenso de categoría: "El Unicaja está contento y nosotros también con que ellos hayan depositado la confianza en nosotros. Si hay una posibilidad de que siga con nosotros es pensando en el presente. Pensando en el futuro, no. Hablando mucho, tampoco. Haciendo un buen trabajo con él, sí".

"Ahora hay una generación que viene, con Mario, Hugo González, Sergio de Larrea y muchos más que tienen mucho talento y muy buena mentalidad. En las generaciones puede variar el talento. Vienen unos tiempos buenos, no sólo por Mario. Izan Almansa, que está en el draft... No sólo tienen el esfuerzo, sino ese talento y capacidades para jugar al baloncesto. No sólo el físico, el mental, la capacidad competitiva. Estoy seguro de que vienen buenos tiempos para el baloncesto español. ¿Otros como los juniors de oro? Eso es muy difícil porque eran chicos muy especiales, tantos años... Los que vengan no serán iguales pero tendrán otras cosas y habrá que disfrutarlos", cerraba su opinión sobre Mario Saint-Supéry y la nueva generación que viene Diego Ocampo, técnico de un Tizona Burgos que hace un básket muy atractivo y en el que la joven promesa malagueña ha caído de pie.