Ibon Navarro: "Tenemos el potencial de elegir qué jugador es ideal para cada momento"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa en la previa del segundo encuentro del Grupo G de la BCL. El Unicaja recibe en el Carpena al JDA Dijon, con el que ya se midió en la pasada edición de la competición continental, para afianzar la línea de buenos resultados. Cabe recordar que los cajistas vencieron al Sassari a domicilio en el estreno de la BCL, al igual que el equipo francés, que se impuso por 66 a 70 en la pista del PAOK. En la liga francesa han sido todo lo contrario, una derrota y una victoria en los dos últimos encuentros, pero en ambos superando los 100 puntos anotados.

"Siempre esperas la mejor versión del rival, hay cosas que invitan a pensarlo así, ha vuelto Ware tras lesión que les aporta mucho, jugadores como Hrovat con un volumen muy alto de posesiones, gente que puede generar para los demás. Es un equipo que vienen mejorando ante un comienzo complicado. Es un equipo con un estilo marcado, coral, intentan hacer un juego de equipo, cuando consigues pararles son capaces de hacer llegar el balón a jugadores importantes, con capacidad de decidir y anotar".

"No es sencillo hacer lo que él hace con nariz rota y no va a entrar hasta mañana, pero esperemos que este preparado y ayude al equipo todo lo que pueda. El tobillo de Darío va mejorando, el de Kravish también. Esta mañana estaban todos disponibles, salvo Alberto", explicaba del estado físico de la plantilla, todos generalmente sanos, salvo alguna molestia puntual.

"Cuando juegas ante un equipo, sabes cuáles son sus fortalezas y lo que puedes hacer. Girona fuerza muchas perdidas, es una de sus virtudes, nuestro problema es que 7 de las 19 que cometimos fueron no forzadas. Cuatro de ellas faltas de ataque dudosas. Otro tema es que ellos de las perdidas sacan muchos puntos y el domingo no lo hicieron. Con las personales en ataque no les permite generar en transición, pero el equipo estuvo bien en el balance defensivo, junto al trabajo de rebote mitigamos mucho esas perdidas", decía sobre el encuentro del pasado domingo.

En las pista gerundense no fue la primera vez que vimos a Kravish cargarse pronto de faltas. "El tema de cargarse de faltas, dudosas, fue por querer poner dos bloqueos que nos hacían, pero cerró el partido con un triple. En Sassari encontró una gran versión anotadora y eso le viene bien, coge confianza. Necesitamos que entre su mejor versión", apuntaba.

La profundidad de la plantilla y la competencia en las posiciones hace que haya jugadores que no siempre vayan a jugar muchos minutos en el encuentro. "Siempre va a haber un jugador que no va a estar contento, los 12 no pueden jugar 20 minutos. Tenemos el potencial de elegir qué jugador es ideal para cada momento. El partido de Jonathan va a pequeños, el otro día tampoco era un partido para Will Thomas. Jugó momentos concretos, el día que el rival tenga un tres bajo ahí será ideal para Jonathan. Y además está el planteamiento del partido y situaciones concretas, Alberto se hace daño nada más empezar y tenemos que plantear que Djedovic juegue de uno porque no sabemos si Alberto va a volver y Jonathan entre más físico al tres. Cuando vuelve, Nihad puede jugar otra vez en la posición de tres", comentaba sobre las necesidades del equipo en función del rival o del momento de partido.

Sobre la buena versión de Carter vista en Girona, dijo que "es un proceso de adaptación que empieza fuera de la pista. No es fácil adaptarse a tantas cosas siendo tan joven", aunque también apuntó que "eso no quiere decir que vayamos a ver esta versión de Tyson todos los días, pero es más probable que veamos más días así que los del Costa del Sol".