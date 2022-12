Ibon Navarro: "Tenemos que poner en la cancha lo que somos nosotros"

Ibon Navarro, técnico del Unicaja, atendió a los medios a 48 horas de visitar el Palau Blaugrana. Los malagueños se miden al Barça en la duodécima jornada de la ACB para medir la buena racha de los de verde. "Todavía con algún jugador que va recuperándose y alguno que lo tiene medio cogido. Cuando estas cosas entran en un grupo y conviven tanto tiempo es normal que se vayan pasando. Esperamos llegar al domingo lo mejor posible", comenzaba repasando estado físico de la plantilla, que ha acusado un proceso gripal la pasada semana.

"Es muy pronto. El Barcelona viene de jugar dos partidos de Euroliga muy duros. A veces viene bien y otras mal. Nos tenemos que preocupar de los nuestro, hacer las cosas lo mejor posible para poder competir allí. Ya hemos conseguido hacer un buen partido en Valencia ante un equipo de Euroliga y no llevamos la victoria. Eso no quiere decir que lo vayamos a poder repetir. Queremos volver a tener opciones desde ejecutar nuestro plan de partido y hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos que poner en la cancha lo que somos nosotros", proseguía el entrenador. La diferencia de calendarios hace que los catalanes solo tengan 48 horas de diferencia entre el duelo con el Panathinaikos y con los malagueños.

El Barcelona será el cuarto equipo de Euroliga que se crucen los malagueños este curso: "Ya nos hemos enfrentado a tres equipos de Euroliga: Baskonia, Madrid y Valencia. El equipo conoce la dificultad de tener que ir al Palau y jugar contra un equipo así. Eso al jugador le motiva, pero no creemos que sea una prueba. El equipo está en buena línea, consiguiendo buenos resultados. Fuera del equipo hay una ilusión muy grande, dentro somos conscientes de lo que cuesta ganar y de lo que pueda pasar cuando no hagamos nuestras cosas bien. Esto no es si lo hacemos bien y si no perdemos, se pueden hacen las cosas bien y perder. Lo que queremos es seguir creciendo y el partido del Barcelona es una oportunidad para hacerlo en cosas que nos hemos encontrado poco hasta ahora. Nos van a demandar un nivel de disciplina altísimo, en las entradas al juego posicional y en los inicios defensivos".

"La autoestima del equipo no ha estado mal en ningún momento. Lo que nos tiene que valer es cual fue la reacción del equipo ante las dificultades que nos planteó Baskonia y Joventut, nos pusieron en problemas similares. Y luego ver la reacción en Valencia y Salónica. El PAOK con un nivel físico a la par de sus rivales, son motivos para pensar que el equipo crece y está mejorando. Sabemos lo que podemos hacer, eso es muy importante, otra cosa es que nos dejen hacerlo", argumentaba Navarro.

Como es habitual, la prudencia imperó en torno al mensaje de la Copa del Rey: "Te metes entre los cuatro primeros y te puede tocar un coco, pero lo primero que tienes que hacer es entrar, que todavía no estamos dentro. Cuesta mucho ganar un partido de la ACB y aún nos quedan por ganar dos para pensar que con 10 podemos estar. Sé que hay mucha ilusión y euforia, dentro del equipo no porque sabemos lo que cuesta ganar. Aunque vosotros veáis más 30, sabemos todo lo que hay que hacer para ganar de 30. Si no las hacemos, no solo no ganamos de 30, es que igual perdemos".

"En gestionar mejor los malos momentos, en saber responder cuando el equipo rival pone en el campo una dureza extrema, lo vimos en Salónica. Tenemos que ser capaces de combinar dureza e inteligencia, a veces nos falta una de las dos. Vamos encontrando cosas en las que estamos cómodos y a las que acudimos cuando necesitamos seguridad en algo, pero necesitamos más por si eso falla. Es una cuestión de tiempo. A nivel defensivo tenemos que mejorar algunas cosas y encontrar más armas, pero hay que hacerlo desde potenciar lo que hacemos bien. No podemos dejar eso para hacer otras, no podemos intentar crecer olvidándonos de lo que somos", explicaba el preparador de los márgenes de mejora del equipo.

De las claves del encuentro, detallaba: "Hay momentos en los que los dos equipos tienen normas defensivas muy parecidas. A nosotros nos gusta más que a ellos correr a campo abierto. En el número de posesiones y el control de asistencias/perdidas puede estar una de las claves del partido. Y el rebote, al final en otros números estadísticos vamos a estar muy parecidos, pero el nuestro defensivo para poder correr y el suyo para tener segundas oportunidades va a ser muy importante".