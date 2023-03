Ibon Navarro: "Sabemos lo que tenemos que hacer para recuperar el nivel"

Volvió a adolecer de frescura el Unicaja en Murcia, carente de nuevo de esa velocidad en el juego y acierto. Ibon Navarro hablaba tras la derrota en sala de prensa. "Felicitar a UCAM Murcia por la victoria. Han hecho un partido muy bueno, con momentos brillantes, mucho acierto, especialmente de Trice y McFadden en tiros muy complicados además. Cuando están a este nivel, se convierte en un equipo imprevisible, te obliga a trabajar los 24 segundos y el rebote en ataque. Felicitar también a los chicos, porque no estamos atravesando nuestro mejor momento de juego, sabíamos que esto iba a pasar, lo asumimos, tampoco nos resignamos, pero me ha gustado que el equipo ha vuelto en un campo así durante el tercer y último cuarto. Hemos tenido cuatro tiros abiertos, dos de Dylan y dos de Alberto, para ponernos a uno en el último minuto, pero nos falta esta chispa; ahora no entra lo que entraba hace mes y medio. Sabemos lo que tenemos que hacer para recuperar eso, mantener la calma y seguir trabajando".

Desarrollaba el vitoriano los motivos de ese bajón. "Hacemos una planificación para llegar bien a la Copa, para jugar bien esos tres partidos y el esfuerzo que conlleva. Después de la Copa, tienes dos opciones: pensar en el tema mental porque llevamos desde el 8 de agosto entrenando, parar, que la gente baje de revoluciones, y saber que vas a volver desentrenado; la otra es seguir entrenando y ver hasta dónde te lleva la cabeza. Optamos por lo primero. Vamos a ver si llegamos bien a final de temporada, estar en play offs, competir bien, sabiendo que nos puede costar alguna derrota ahora, también en BCL. Es la apuesta que tenemos, por eso digo que no nos sorprende lo que está pasando, lo asumimos, pero no nos resignamos y queremos volver cuanto antes. Este es el peaje que había que pagar. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos, los del entorno hay que ajustarlos. La gente se está olvidando de dónde venimos. Ojalá que podamos estar en la Final Four de BCL, pero ni siquiera nos hemos clasificado para play offs de Liga ni para esa Final Four. El haber ganado la Copa del Rey no puede cambiar las expectativas. Nos tiene que dar confianza, pero seguimos siendo lo que somos. A ver si conseguimos recuperarnos pronto, el nivel de hace un mes, que la gente entienda que esto es un peaje que había que pagar", insistía.

"Aquí sabemos el partido que hay que jugar. Desde enero no había ganado UCAM en casa, pero ha jugador con Madrid, Barça y Baskonia, con la Copa por medio. Esperábamos esto. El otro día lo tenían controlado y se les escapó. No me ha gustado la primera parte del equipo; creo que ahí tengo parte de culpa, ser demasiado tácticos por tratar de controlar algunas cosas, perdimos morder, demasiado pendiente de otras cosas que de estar sólidos. En la segunda parte estuvimos mejor, pero ellos metieron tiros difíciles. Nos ha fallado el tiro libre, no meter los diez que hemos fallado, al menos la mitad. Esto es baloncesto", finalizaba Ibon Navarro.