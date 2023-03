Ibon Navarro: "Tenemos demasiados jugadores que están preocupados en recuperar sensaciones"

Tuvo que trabajar el Unicaja más de la cuenta para ganar a un correoso Limoges. Ibon Navarro se quedó con la cara mostrada por su equipo a partir del descanso. "Empezamos bien el partido, aunque teníamos problemas en situaciones de uno contra uno y situaciones de bloqueo directo. Los últimos cinco minutos del segundo cuarto fueron muy malos, con demasiada precipitación en ataque, demasiados jugadores tomando malas decisiones y tiros, eso generó situaciones en el balance defensivo, que anotaran a campo fácilmente a campo abierto. 52 puntos encajados son demasiados para nosotros jugando en casa, malos números para nuestra defensa. Encontramos quintetos para su defensa, pero cuando un equipo como Limoges no tiene presión y tú tienes prácticamente la obligación de ganar, eso va pesando. El equipo tuvo la personalidad para engancharse al partido tras el descanso, y una victoria muy importante para nosotros que nos permite luchar por el primer puesto del grupo".

"Ellos han ido a quintetos diferentes, muy altos para lo que estaban acostumbrados. Desi Rodríguez es un jugador diferencial en la competición, y cuando tienes jugadores que no tienen presión, no cometen errores porque no tienen esa presión, y suelen hacer, hoy no ha sido el caso. Tenemos demasiados jugadores que están muy preocupados en recuperar las sensaciones, hoy hemos recuperado un poco a algunos, pero otros que no. Melvin ha estado enfermo esta mañana y lo hemos tenido que reservar, Dylan está preocupado porque no tenía buenas sensaciones y quería ayudar al equipo, Tyler y Tyson se van con mejores sensaciones. A ver si podemos recupera a alguien mas para los próximos días, y sobre todo no perder a nadie más por el camino. Kendrick se ha enfadado cuando estaban jugando muy físicos contra él y ha perdido el norte, ha tomado malas decisiones que nos han costado pérdidas y que nos corrieran al contraataque. Hay que controlar esa ansiedad cuando jugamos ese tipo de partidos", añadía.

En una noche donde han vuelto a asomarse Kalinoski y Carter tras un leve bache. "No les he dicho nada en concreto a lo largo de estos días. Hay cosas que son más importantes que los puntos que meten: la intensidad, el no cometer errores defensivos, el hacer faltas, he echado de menos alguna incluso en el último cuarto. Ya lo dije. Sabíamos que Tyson iba a aparecer sin Darío, y Tyler hace muchas cosas pese a que no meta, que no aparece en las estadísticas. Es una cuestión de tiempo. A ver si conseguimos recuperar a todos porque los necesitamos".

Sobre el papel incipiente de Mario Saint-Supéry, con doce minutos en cancha. "Evidentemente le he puesto en el quinteto titular para evitar luego el runrún a mitad del cuarto, y porque luego no sabes cómo va a ir el partido. Si Mario no tiene esos minutos de calidad, se nos habrían ido todos muchos minutos, y nos hubiesen obligado a repetir la pareja Perry-Alberto demasiado tiempo. Necesitamos controlar muchos los minutos, porque además hay riesgo de lesión, la rodilla de Kendrick no esta bien, Alberto nos dio un susto, y para ello tenemos que recurrir a Mario, que lo ha hecho muy bien, sobre todo atrás. Cada vez que ha entrado, es verdad que la segunda vez no ha sido la mejor, aunque no ha sido culpa suya. Le hemos rodeado bien, con Will o Kendrick para que estuviese tranquilo. Si no juega no es por la edad, sino porque hay jugadores en su posición que tienen más experiencia que él, más calidad, menos proyección, pero más reales; y si no están, es un jugador del primer equipo. Hay que normalizarlo. La única forma de evitar el runrún es que empiece, ya lo hubo con el pase por detrás de la espalda

"Lo he seguido hasta que quedaban ocho minutos para el final. He visto la cancha llena, con mucho ambiente. Creo que Galatasaray no ha estado mal el tiempo que lo he visto, es verdad que han tenido momentos de descontrol. AEK ha hecho una fase espectacular. Es verdad que aquí vinieron sin Frazier y Lemar es muy buen jugador, Pierre Oriola les da mucho balance y saber estar. Es un equipo muy competitivo, que sabe muy bien lo que tiene que hacer, será tremendamente difícil, pero tenemos que ganar todos los partidos en casa y uno fuera. Si hacemos eso, ya sabéis qué pasa", comentaba Ibon Navarro del cuadro heleno, visualizando esa 'final' en Atenas de la próxima semana.