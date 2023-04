Ibon Navarro, en modo BCL: "El martes tenemos que hacer un esfuerzo todos"

El Unicaja superó un trámite que a veces puede ser peligroso, algún despiste ocasional, pero el conjunto malagueño completó un partido serio a nivel global, tampoco sirve para medir con exactitud por la situación crítica del Fuenla, pero se van dando paso de nuevo hacia ese nivel excelso del campeón de Copa. Ibon Navarro valoraba la actuación de los suyos en sala de prensa. "Creo que en líneas generales hemos hecho un partido solido, no me han gustado los seis últimos minutos del segundo cuarto, algunos despistes en rebote defensivo, y nuestra defensa en los primeros cinco segundos les hemos dado muchas facilidades, cosas que hay que mejorar para el martes y lo que viene, no era fácil jugar este partido. El Fuenlabrada te obliga a un buen balance defensivo, creo que hemos estado bien, pero estos errores nos vienen bien de cara al futuro". Bromeaba el técnico con la pobre estadística en el tiro libre (13/24). "Los hemos fallado todos hoy, no queda ninguno por fallar, así que el martes los meteremos todos".

"Me ha gustado que hemos recuperado la sensación de querer correr, hemos cometido errores, pero necesitamos recuperar esta sensación de acelerar. La primera parte hemos metido muchos puntos de transición, pero también muchas pérdidas. Recuperar esta sensación de querer correr era uno de los objetivos que habíamos trabajado durante la semana, al menos lo hemos intentado, la chispa de buscarlo, no el acierto pero sí la intención. Estábamos demasiado parados en los últimos partidos", insistía. Sobre el golpe que recibió Will Thomas en el tercer cuarto. "Se ha quedado mareado. Ha hecho una semana dura de entrenamientos y teníamos que controlar los minutos. Nos hemos quitado esa gestión, pero estaba pensado en que no pasara de los siete minutos. Está bien, no tiene mucha importancia".

Ya en modo BCL. "La gente no debería tener dudas si venir o no (risas). El Carpena ha hablado hoy: a por el Murcia. Creo que tenemos que ser conscientes que nada es gratis, que ganar es muy difícil. Este equipo ha hecho una cosa brutal esta temporada pero ya está. No nos paramos. Hay una oportunidad para jugar una Final Four de la BCL, el año pasado la perdimos, este tenemos el factor cancha a nuestro favor, y tiene que ser decisivo, nos gustaría que fuese así. Pero digo una cosa: he estado en UCAM Murcia y sé perfectamente lo que es esta eliminatoria para ellos. Si pensamos que va a ser algo light, estamos muy equivocados, creo que esto la gente lo entiende. Sé que es Semana Santa, sé que es un día difícil, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo si queremos estar en la Final Four. Los que estamos dentro lo vamos a hacer, estoy seguro que el Carpena también".