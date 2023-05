Ibon Navarro y la fórmula para ganar al Real Madrid

Llega el Unicaja al WiZink Center en un contexto propicio para dar un golpe en la cancha del Real Madrid. Ibon Navarro analizaba la visita a los blancos en la previa, inmerso en una dinámica ganadora imparable y ante un rival al que se puede hacer daño. "Cuantos más partidos seguidos ganes, más opciones tienes de perder. Esto es pura estadística. Es verdad que han tenido dos partidos durísimos en Belgrado, pero tiene un mérito brutal lo que han hecho. Ya ayer les ves en una dinámica de confianza, de juego, de moverse en el campo. Creo que vienen de allí con cansancio, ojalá que Deck no esté lesionado de gravedad, pero yo les veo mucho mejor de cómo se fueron, de cómo les vi el día de Zaragoza; que fue un día similar, haber hecho dos partidos malos, dos derrotas, preocupados. Nos vamos a encontrar a un equipo que se juega mucho, pero el miércoles, tres días después. Vienen de una semana dura, pero claro que vienen reforzados, de una semana dura, recuperando jugadores como Nigel Williams-Goss, el propio Mario Hezonja, les ha servido para recuperar jugadores; más otros que no han jugado, como Yabusele, que seguro tendrá muchos minutos, de primerísimo nivel, con lo cual evidentemente se quieren ver las cosas positivas, pero mi análisis es más amplio. Pueden ir a favor, pero las cosas que tienen jugar con el Real Madrid en su cancha", analizaba el vitoriano.

Si los últimos minutos ante BAXI Manresa eran necesarios para retomar la soltura, algo perdida en los partidos anteriores. "Jugamos una buena segunda parte, pero vino después de una mala primera. Insisto en que hay que darle más mérito a los rivales, no estamos en un punto de pensar que todo depende de nosotros, sobre todo cuando estamos bien, descansados. Pudo pasar en Zaragoza en Lugo; cuando el rival hace muchas cosas bien, no puedes pensar que has jugado mal, sino que BAXI Manresa juega muy bien. El toque que damos en los últimos cinco minutos es muy importante, antes o después perderemos un partido porque es lo normal, a veces hay que perder un partido para poner los pies en el suelo, ser más consciente de las cosas que no estás haciendo bien. El resultado muchas veces ciega, a los jugadores también, a nosotros no porque estamos un poco tarados. A veces se tiene que perder para que el jugador diga 'Eh, esto lo estamos haciendo mal' y ahora tiene consecuencias. El problema es que ahora no te viene bien perder al tener tantos frentes abiertos, los quieres ganar todos. Ojalá no pase, pero pasará".

El vestuario, focalizado con lo que viene, a pesar de todo el runrún que gira en torno a la BCL. "No tengo ni idea de todo lo que hay alrededor de la Final Four, eso habrá que preguntárselo a Javi Salvo (delegado). Los jugadores supongo que estarán pidiendo entradas para amigos y familiares, no percibo nada raro. Si fuese otro tipo de partido, estaría viendo cosas que no me gustarían, veo al equipo sabiendo a dónde vamos a jugar el domingo".

"Tenemos dos partidos fuera muy difíciles, este y Bilbao, y viene aquí el Tenerife, de máxima dificultad. Diría que nuestro calendario es más complicado que el de Tenerife, da igual, porque pasan cosas muy raras. Los equipos están despistados, los rivales están peleando por salvarse, dar un paso adelante, entonces puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo intentar ganar en Madrid, luego la Final Four y ya veremos dónde estamos y dónde está Tenerife. Obviamente se nos ha puesto menos difícil, la derrota de Tenerife con UCAM era inesperada, pero en las últimas cuatro jornadas pasan cosas raras", explicaba Ibon Navarro sobre esa lucha con Lenovo por la cuarta plaza.