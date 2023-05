Ibon Navarro: "El Bonn ha hecho un flaco favor a la BCL"

Ibon Navarro habló en sala de prensa tras un nuevo desenlace cruel para su equipo en esta Final Four. Se quedó a las puertas el Unicaja de culminar la remontada ante los aurinegros, decidido por ligeros detalles, del lado puesto del anfitrión, que acaba como cuarto clasificado de la BCL y sin premio económico en esta fase. "Evidentemente no es un buen fin de semana para nosotros en lo anímico, en todos los partidos hemos ido de menos a más, hemos sido competitivos, pero no es un buen fin de semana. Creo que tenemos que limpiar la cabeza, teníamos claro que este no era un partido que habíamos preparado para ganarlo, específicamente, porque vamos a jugar contra ellos tres o cuatro veces más. Diría que el play off contra ellos empieza el próximo domingo. Creo que nos hemos llevado una buena información, ellos también, de lo que nos podemos encontrar. No hemos probado tantas cosas, ambos hemos hecho lo que sabemos hacer. Pero vamos a descansar un par de días, a recargar baterías para este sprint final, que tenemos mucha ilusión en acabar bien", explicaba el técnico.

También encontró el lado constructivo. "Una cosa muy positiva es que nos hemos visto diez puntos abajo, prácticamente a falta de nueve minutos en los dos partidos, con malísimos porcentajes, errores incomprensibles muchas veces, fruto de los nervios un día, otro de la falta de actividad de tener un partido como este. Con todo esto, hemos empatado el partido hoy, y el otro día tuvimos tiro para ganar. Esta es la parte buena, habla bien del espíritu del equipo, que cada día encuentra jugadores que son capaces de competir, y sin duda habla bien de lo que todos conocemos, que este equipo compite bajo cualquier situación".

Ibon Navarro también fue claro con esa vigilancia del Bonn en los tiempos muertos del Unicaja. "Txus me ha comentado que él estaba muy indignado con lo que había pasado en la semifinal, me ha propuesto a ver si hacíamos algo, yo le he propuesto intercambiar las pizarras. Todos queremos ganar, si no haces nada ilegal, puedes usar lo que esté en tu mano para poder ganar; pero cada uno elige cómo quiere ganar y los valores que tienes a la hora de competir y ganar, esto es muy libre. Pero si el Bonn cree que eso es lo que hay que hacer, que no se tapen para que no te vean, esto es como las cámaras en los pabellones, tú puedes grabar el entrenador del equipo rival, pero sabes que no está bien y no lo haces. Le ha hecho un flaco favor a la BCL, que se preocupa mucho de encontrar contenidos para vender su producto, y evidentemente si no hay un tipo de medida, se va a acabar eso, porque si solo sirve para perjudicarte, o actúan o no habrá predisposición por parte de los cuerpos técnicos de entrar a la competición, contenidos que son atractivos para el espectador, pero no dejaremos si te influye negativamente".