Txus Vidorreta, durísimo con el espionaje del Bonn: "Me pareció lamentable, una imagen dantesca"

Txus Vidorreta restó importancia al tercer puesto en esta BCL, pero dio cierto valor a conseguirla ante el Unicaja. El técnico vasco tocó varios temas en sala de prensa. "Hoy ha sido un partido donde Unicaja nos lo ha puesto muy difícil e Ibon ha estado extraordinario en la reacción del equipo. Han estado muy bien mis jugadores en el partido. Los entrenadores no vivimos de que nos den títulos honoríficos, vivimos de títulos reales. La plata tiene mucho valor, yo al tercer puesto se lo doy a alguien en los Juegos Olímpicos, tengo la suerte tras haber sido seleccionador de Sergio Scariolo en Río de Janeiro. Jaime estaba muy contento, mis jugadores también, tenían mucho deseo en obtener una victoria hoy. Me alegro un montón por ellos. No soy muy partidario de jugar este partido, estoy de acuerdo con el formato de la Copa". Con un arbitraje que dejó que desear, tal y como reconocía el entrenador de Lenovo. "No hubiésemos ganado al Hapoel con estos criterios, hubiese sido igual de malo, todo el mundo sabe mi opinión".

El espionaje del Bonn al Unicaja en tiempos muertos ha sido tema estrella en los últimos días. Fue muy crítico. "Me pareció lamentable lo que hizo el Bonn. Llevo siete años en la Final Four, y creo que el pasado viernes se pasó una línea, fue una imagen dantesca. Estoy muy decepcionado después de haber sido el entrenador que más partidos ha dirigido en BCL, más de 100, de haber jugado seis fases finales, cuatro Final Fours. Ya digo, la imagen que dio el otro día el banquillo del Bonn fue lamentable, y hemos intercambiado las pizarras, como sabéis, nosotros hemos dirigido con la de Ibon, ellos con la nuestra. Hay que abrir el debate de los tiempos muertos y la televisión, si esto va a suceder habitualmente, si ya hemos cruzado la línea roja, digo yo que habrá que evitarlos, porque hay un perjuicio notable a los que cumplen la norma; en este caso es el de juego limpio. Como entrenador con más partidos en BCL, espero que la BCL evite este tipo de comportamientos, y creo que se ha cruzado esa línea que es muy lamentable". Sobre ese enfrentamiento continuo entre Unicaja y Lenovo Tenerife que se avecina. "Ibon y yo tenemos una muy buena relación, pese a que competimos mucho. Hablamos largo y tendido después de la final de Copa, esa misma semana; yo le escribí para felicitarle otra vez y me llamó. Estuvimos hablando esta semana, de que nos gustaba mucho la opción de jugar esta final. Estamos los dos equipos preparados y a tope para competir la cuarta plaza en Liga Endesa, y luego ver quién saca los partidos adelante en los play offs, en estos días que vamos tan igualados".