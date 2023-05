Ibon Navarro y un mensaje de cautela tras asaltar Tenerife

Ibon Navarro tiraba de aplomo en sala de prensa tras ganar en Tenerife, en una victoria brillante del Unicaja en La Laguna que le deja en una posición privilegiada en este play off de cuartos de final. Ya se empieza a jugar el segundo de la serie, en un Carpena que podrá dictar sentencia. "El partido ya está acabado en cuanto a victoria, ya empiezas a pensar en el siguiente; estoy seguro que va a ser totalmente diferente. Tengo mucho respeto y admiración por Txus, y estoy seguro que van a hacer cosas. Los problemas que nos encontraremos van a ser otros, o los mismos pero con una mayor intensidad. Hay que esperar un acierto mucho mayor, es verdad que hemos hecho una gran defensa, hemos liberado los tiros abiertos buenos que han tenido, pero hay que contar que puedan meter los que sean buenos porque tienen jugadores de mucha calidad. Nos conocemos lo suficientemente bien como para saber que el Lenovo Tenerife del jueves no va a tener nada que ver con el de hoy, entonces hay que asumir eso y estar preparado. Dije que el factor cancha entre estos dos equipos tenía una importancia relativa, lo sigo pensando; creo que ellos pueden ganar en el Carpena y nosotros podemos volver a ganar aquí, no es definitivo. Dos oportunidades tenemos, pero no tenemos que obsesionarnos con ganar en el Carpena, ya lo han hecho una vez y pueden ganarnos, porque somos dos equipos similares. Hay que estar tranquilos y no echar las campanas al vuelo. Es solo un partido. Ahora a hacer un buen trabajo de recuperación y ver cómo nos pueden castigar", reflexionaba el técnico del Unicaja, aparentemente serio, pero seguro que muy satisfecho por el botín conseguido en Tenerife, además de esa manera tan firme.

Alberto Díaz fue baja, mientras que Barreiro se vistió pero no contó con minutos. No descarta Ibon Navarro la presencia de ambos en Málaga, pero deja entrever que será difícil. "Mi optimismo es neutro. Pueden que tengan el alta, pero tenemos una experiencia reciente de meter jugadores solo por el alta. Veremos si entrenan con el equipo y las sensaciones que tienen. Jonathan va mejor que Alberto, pero ya lo dije: el equipo tiene recursos. No podemos pensar que se puede levantar el pie si están ellos, eso sería un error