Ibon Navarro: "No hemos perdido por el arbitraje"

Puede hacer Ibon Navarro una lectura constructiva de la actuación del Unicaja en el Palau, de nuevo luciendo un carácter competitivo máximo yendo a remolque, factores externos habituales en este tipo de escenarios, y una imagen que por momentos no fue brillante, pero se tuvo posesión para forzar la prórroga ante un transatlántico del baloncesto europeo como el Barça. Nueva oportunidad el viernes para cazar el factor cancha. "Creo que hemos llegado un poco tarde al partido. Los triples en el primer cuarto nos han penalizado. Hemos dominado el rebote, pero no nos hemos podido poner por delante en ningún momento. No hemos perdido por el arbitraje, lo tengo claro. Hemos perdido demasiados balones y no hemos tenido buenos porcentajes en el tiro. Hemos entrado en la serie en la segunda parte. Creo que vamos a ir mejorando durante la eliminatoria, estoy seguro. Hemos estado mejor y tenemos que ir para arriba".

"A nivel de sensaciones nos vamos mejor de lo que empezamos el partido, aprendiendo lo que hay que hacer contra ellos, para ver si podemos ser más competitivos". Sobre esa acción polémica de Ejim y los codos. "Me gustaría poder explicarlo, no me he enterado muy bien. Se han dado cuenta que no hay contacto y pitan técnica por uso excesivo de los codos, lo que tengo claro que hay simulación, no puedo explicar nada más".

Brizuela

"Sin hacer un buen partido en cuanto a porcentaje y con errores en defensa hemos estado ahí, hemos podido empatar. Somos más optimistas con lo visto. Hemos salido mal de ritmo, ellos anotaron mucho y nos pesó. Estamos contentos con la capacidad de reacción en la segunda parte, pequeños parciales y ojalá nos sirva para construir un plan de partido para el segundo partido. Hay muchas cosas buenas que sacar, otras que hemos hecho mal que se pueden construir y mejorar. El factor cancha tiene cosas malas y buenas y si sacamos el viernes es igual", exponía el escolta.

Sima

"No hemos estado acertados de tres, la primera parte nos castigó, hemos reaccionado, hemos estado a una acción de ganar. Al final queríamos un tiro liberado de Darío, ha sido culpa mía, Mirotic ha hecho un gran trabajo, pero debía haber dado un mejor pase. Tenemos una plantilla larga, si no está uno está otro. Hago lo que me dice el entrenador. Traigo energía, intento hacerlo lo mejor posible, pero no se pudo ganar, una lástima. ¿El arbitraje? Al final no no nos podemos quejar, hay cosas dudosas, pero ellos también tienen derecho a equivocarse, que aprendan de sus errores y a ver si así todo va mejor. Es sólo un partido, tenemos otra oportunidad de igualar, es el que gane tres", decía el pívot gerundense, de los mejores en el Unicaja.