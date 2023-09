Ibon Navarro: Certezas, temores y fortalezas

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, estuvo en el canal de Youtube del comunicador Sergio Vegas e hizo un extenso repaso a la actualidad del equipo y su experiencia en Málaga, que está llamando la atención por los resultados y por las imágenes que se expanden de comunión entre la gente y el equipo.

Navarro habló sobre cómo ha ido la pretemporada. "Se me torció a mediados de julio un poco. Habíamos cogido una línea muy continuista y la hemos mantenido. Al margen del tema de Darío, que nos obligó a salir al mercado aunque teníamos claro qué jugador queríamos, fue tranquilo. El hecho de tener a los dos bases al Mundial nos condiciona por tener que poner a dos jugadores que no van a hacerlo durante la temporada. También tuvimos los problemas, sin Sima, Lima y Kravish. Estuvimos sin bases y sin cincos en la pretemporada. Cuando una cosa funciona tienes que intentar no estropearla, no tocarla demasiado. Pero sí buscas refrescar la plantilla, meter en alguna posición a algún jugador más joven o con más proyección que te empuje. Pero como ha sido un equipo que ha funcionado mejor fuera que dentro, y dentro lo ha hecho bastante bien, de la cancha y con los roles muy bien asimilados y aceptados tocar algo por gusto nos hubiera trastocado demasiado", apuntaba el entrenador vasco: "Salvo el tema de Darío hemos mantenido todo el bloque por humanamente y deportivamente funcionó muy bien. Hablé con entrenadores de cierto recorrido y prestigio y me decían que mantener a los 13 jugadores no era normal y tampoco se atrevían a decirme si estaba bien o mal. A todos les parecía una ventaja evidente para el comienzo de temporada. Pero sí es verdad que con el paso del tiempo pues las cosas se pueden convertir en rutinas. Y lo peor para un grupo y un sistema es que las cosas se conviertan en rutina y no te atraigan y no vayas con alegría a trabajar. Tenemos que sacar lo positivo de esta continuidad. El año pasado los jugadores tenían un año de contrato y este año se les renovó por un algún año más. Ese miedo a la comodidad está ahí, pero creo que este grupo ha desarrollado una química y una serie de valores que me hacen pensar que trabajando bien y cuidándolos huiremos de eso. Es algo que no pasó casi nunca".

"Hay un punto de suerte, si no mentiría", decía sobre la confección de la plantilla y el éxito que ha habido: "Al margen del encaje colectivo estaba el personal. Cuando llegué me llamó la atención que el carácter era muy uniforme, no había el loco que pone música, el que hace el tonto desnudo en el vestuario, el que cuenta el chiste... Faltaban personalidades en un vestuario, también salimos a buscar eso en el mercado. Nos equivocamos en algún jugador, fichamos a Osetkowski como un tipo introvertido, bohemio, con poca vida social... Pero nos salió un tipo contrario. Por desgracia perdemos a Lima, sale un jugador como ese y Dylan es eso también y la fórmula siguió. El hecho de que haya jugadores que no tienen nada que demostrar a nivel personal en sus carreras y que han ganado mucho, como Djedovic, Will Thomas, Melvin Ejim... Tienen la carrera hecha y quieren ganar y tener orgullo de pertenencia al grupo. Y saben lo que hay que hacer para ganar".

"Cuando la edad es una virtud en vez de un problema. Al final el talento no tiene edad", decía Navarro sobre Will Thomas: "El año pasado viene con una serie de problemas que le llevan a estar con un problema de peso. Cuando se recuperase, lo esperábamos para finales de noviembre y llegó a comienzos de enero. Ha llegado espectacular a la pretemporada, cuidándose mucho y con muchas ganas. Al final, estos jugadores que quieren alargar su carrera y llegan a un sitio donde se encuentran bien, viven bien tontos no son. Si quieren seguir tienen que rendir. Will Thomas no se perdió ningún partido el año pasado. Les gusta esto, les gusta competir y si no se cuidan cada día acortan meses su carrera deportiva".

Acerca de cómo se enteró de la salida de Darío Brizuela, decía Navarro que "estaba con Alfredo Salazar [director deportivo del Baskonia], que me encontré por Vitoria en la calle, y colgué cuando me sonó el teléfono. Cuando acabé llamé y me lo dijeron. Inmediatamente hablé con Darío y me dijo lo que tenía encima de la mesa. No hubo mucho debate, un jugador al que con 29 años le llega la opción de ir al Barcelona no lo puede dudar, tenía que cogerlo. Es un jugador importante y sobre todo a nivel personal dentro del grupo. Tengo bastante buena relación con él por Vitoria, por sus tíos... Es el deporte y el negocio. Estaba enfadado porque decía que llevaba en Málaga varios años mal y ahora que la cosa va bien le llega esta oportunidad. Claro, por eso te llega la oportunidad, porque te ha ido bien como equipo. Cuando a los jugadores les dices que sus números no pesan si al equipo no le va bien no se dan cuenta hasta que ocurren estas cosas", señalaba, igual que el cambio rápido de cromos: "Yo pensaba que iba a salir otro jugador de la línea exterior. Yo tenía muy claro que si paraba quería a Kameron Taylor, me parece muy completo y que nos podía complementar mucho en lo que podíamos perder si salía otro jugador. No es el perfil de Darío, pero nos da cosas que queremos y le da espacio de crecimiento a Tyson Carter y más responsabilidad. El año pasado si no aparecía uno, lo hacía el otro y viceversa. Ahora Tyson tiene la responsabilidad de que no puede desaparecer de los partidos, en ese rol de ser un dos anotador tiene más espacio, puede jugar de uno también".

"Nunca he sentido que Alberto fuera a salir de Málaga", afirmaba Ibon sobre la renovación del capitán del equipo: "Cuando estás en Málaga y sabes lo que es Alberto en Málaga cuesta verlo marcharse y que le vayan a dejar marcharse. Le ponen cadenas y lo ponen en la Feria. Es difícil que le dejen salir. En una negociación y cada uno usa sus armas. Él dice que no, y yo le creo, ha tenido opciones de salir. Es un estandarte en Málaga y eso tiene un precio. Me alegro de que acabe su carrera en Málaga con el contrato que acaba de firmar. Todo el mundo es consciente de que Alberto depende de su físico. Con el contrato de cinco años, él se cuida muchísimo pero es probable que al acabar no esté como está ahora. Pero el valor añadido de Alberto está en lo que es para el club y el club para él. Es un poco lo que Carlos y Berni, esos emblemas del Unicaja, han sido, que por un momento desaparecieron y ahora tienen los dos las camisetas retiradas. Alberto será la tercera camiseta retirada, sin duda. Un jugador que salió a Bilbao y Fuenlabrada, pero siempre bajo el paraguas de Unicaja, que acabe su carrera aquí es algo muy bonito".

Retos

"Es jodido ganar, en los últimos 10 años cuántos títulos no ganan Madrid y Barça. La Liga de la pandemia de Baskonia, la de Valencia y esta Copa. Y ya está. De 20 títulos, 17 son de Madrid o Barça. El mensaje de Baskonia, de ambición y competir y estar cerca, es lo que pensamos. Si estás siempre cerca alguna cae. Ojalá no haya que esperar 18 años para ganar otra Copa y Liga, pero es muy difícil. A veces suena la flauta pero no es muy normal. Hay que ser muy competitivos y el mayor logro del año pasado es el Carpena. Hay un partido ante el Breogán en noviembre que está lleno y no hay una entrada. Y eso es antes de la Copa. Hemos recuperado la gente, por la calle con la camiseta del Unicaja, los niños... Y eso no lo había. Yo oía las zapatillas en el parqué en uno de los últimos partidos en el pabellón cuando llegué. Lo del camino parece el típico discurso cagón, pero es verdad. Todo el mundo dice que los equipos más divertidos de ver fueron Baskonia y Unicaja el año pasado. Eso hace ir a la gente al pabellón. Si disfrutas y ganas mucho atraes y llevas a la gente al pabellón. Tras la pandemia costó que la gente volviera, hay que procurar que se lo pase mejor que viéndolo tras la TV. Ofrecer un extra en ambiente es la diferencia. Baskonia marcó un camino con actividades en partidos y en Málaga la gente tenía muchas ganas de emocionarse con su equipo".

Copa ganada

"Hay muchas cosas que piensas que deberías haber hecho, ojalá haya más. No me arrepiento de haber disfrutado con el crío. Paco Aurioles sacó al suyo, Alberto Miranda también. Las familias sufren mucho. El mío firmó autógrafos y sacó fotos al llegar al colegio. Estaba en una nube. Los dos primeros partidos no tienes muchas presión, lo normal es perder contra Madrid y Barça. Y contra Tenerife parece que tienes que ganar. Seis meses antes nos había ganado por 30 en casa. No se nos da especialmente bien, pero fuimos capaces de sacarlo".

Ciudad

"Cuando empieza la pretemporada no nos movemos mucho. En agosto por la Feria ha sido una locura. Por el centro no voy mucho, por Torremolinos vivo en una zona con mucho extranjero y no me conocen tanto. Me pego mis paseos pero por Málaga es más complicado. La ciudad está preciosa. De 15-20 años aquí se ha vuelto al mar y se ha girado y llegan cruceros y en 200 metros están en la Calle Larios. Me ha impresionado mucho la Feria de Málaga. Me escapé un día a Vitoria a la Feria en verano, ahora ese vuelo directo Málaga-Vitoria da mucha vida".

BCL

"Cuando empiece la temporada veremos, pero el nivel de la BCL es bastante alto y la competición no te deja mucho margen. En la Eurocup puedes perder partidos pero estarás en play off, no hay diferencia apenas entre ser tercero o sexto. En la BCL pierdes un partido y te puedes ir al play in y te la juegas. El formato es muy bueno para los entrenadores. En la primera fase juegas una de cada dos semanas, sobre todo cuando tienes que formar un equipo te permite entrenar y no te desgasta mucho a nivel de viajes, pero luego es frenético y el nivel deportivo es muy alto. Ahora mismo no te sé decir qué cuatro equipos van a estar en la Final Four de la BCL, pero sí te puedo decir qué cuatro equipos jugarán la semifinal de la Eurocup y no me equivoco mucho. El pico de la Eurocup es más alto quizá, pero el nivel medio-alto-bajo lo es más en la BCL".

Mundial

"Lo de Alemania se veía venir, pero la competición es la competición, no te permite muchos fallos. Bertans el triple que falla contra Alemania lo falla dos de 10 veces. Si lo mete, Alemania está fuera. Bertans es un extraordinario tirador, sólo a él y Eriksson los vi tirar de nueve metros como un tiro libre. Si lo llega a meter no hablamos de Schroeder, Wagner o Bonga... Es el camino, haber trabajado sacando jugadores NBA, el impacto de Bayern y Alba en la Euroliga con jugadores jóvenes. Es parte del camino. Pero si Bertans no falla...".

Entrenar a la selección

"Es un trabajo distinto y muy intenso. Sí te puedes llegar a plantearlo cuando eres asistente, pero cuando eres primero es más complicado. Compaginar entrenamientos y planificación con estar encima de tu equipo y los fichajes... Si no eres Sergio Scariolo es muy difícil, por esa capacidad de trabajo y planificación que tiene, al resto de los mortales la cabeza nos da para lo que nos da. Melvin Ejim es un excelente jugador para generar unión y a pesar de haber cambiado de entrenador es un fijo por ese trabajo. Canadá parecía más equipo. Los americanos te decían que Canadá era más equipo".

Entrenador español

"Decir que el nivel del entrenador español es alto es obvio. De conocimiento, de estar actualizado, de querer mejorar, sales fuera y los entrenadores de otros países se sorprenden de que contemos todo. Explican cosas superficiales, pero la chicha y la verdad no para que no les copien. No nos importa reconocer que mamamos de rivales, compañeros. Inventar está casi todo inventado. La clave es que tú sepas qué debes coger de lo que otros hacen y que te valga. Copiarlo, hacerlo tuyo y desarrollarlo. Es donde el juego crece. Y aprender de los jugadores. Recuerdo que cuando fui a Valencia había un scouting hecho por Chechu Mulero del cruce de cuartos de la Liga que ganamos en Baskonia con Dusko. Me puse a mirarlo y había cosas que me preguntó Chechu que cómo entrenábamos. Y le dije que no era cosa de los entrenadores, era de los jugadores. Se ponían a hacer cosas y en el tiro empezaban a entenderse con gestos de pantalón. Marcelinho y Splitter empezaban a hacerse marcas y era un sudoku. Debemos aprender de ellos y casi todos los entrenadores españoles lo hacemos".

Una ventana

"Reducir partidos y viajes vienen bien. Tienes jugadores, te desaparecen cinco, ventanas en África y te cuentan en qué circunstancias estuvieron... Todo lo que sea cuidar a los jugadores es bueno".

Despistarse en Málaga

"El jugador vive muy bien. Todos los jugadores excepto Barreiro, Alberto y Carter viven juntos. Hacen mucha vida juntos con las familias, bajan a la playa y tienen varios garitos para comer y cenar. Es goloso y Málaga es una ciudad que puede ser peligrosa, pero no es tan grande como para que no te vean. Hay valores y hay momentos para pasárselo bien y otros para cuidarse. Todos son muy conscientes de para qué han venido aquí y cuáles son sus objetivos personales y de equipo. Ni pueden traicionarse a sí mismo ni al equipo".