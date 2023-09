Ibon Navarro y la gestión de Mario Saint-Supéry

Mario Saint-Supéry vivió un verano creciendo con el Europeo sub 18, trabajando de manera particular y con su primer contrato profesional, hasta 2028. Pese a sus 17 años, va dejando de ser "el niño". Ha tenido minutos en pretemporada, que normalmente deberían reducirse con el regreso de Alberto y Perry. Pero jugará en la BCL y estará presto para ayudar en caso de lesión. En su entrevista en el Youtube de Sergio Vegas, el técnico vitoriano explicó su visión sobre el joven talento malagueño.

"No hay una fórmula única y segura de qué es lo que tienes que hacer para que un jugador salga. Ha habido jugadores que se han cedido a equipos menores y han salido bien. Otros mal. En Estados Unidos alguno salió bien y la mayoría mal. Jugadores que se quedaron en el plantel y han crecido...", reflexionaba Ibon sobre las opciones para crecer de los jóvenes: "Para mí, es un riesgo tener a Mario en el primer equipo, porque sé que va a pasar. Un día va a salir y va a meter 20. Y a partir de ese día, imagina el problema del entrenador de no meter al niño de 18 años que ha metido 20. Pero es parte del proceso".

"El mérito no es meter 20 puntos. Hemos visto a Juan Núñez con la selección. Lo vimos jugar como jugó contra Brasil. El mérito es que tenga ese nivel o cercano durante todos los partidos del Mundial. La juventud te lleva a tener esos picos. Hay que ayudarle, hay que acompañarlo, hay que desarrollarlo físicamente, ahora mismo es la mayor clave. Y pensamos que es lo que tenemos que hacer con Mario y lo vamos a hacer", insistía Ibon Navarro sobre cuál va a ser el papel de Saint-Supéry en el equipo: "El año pasado dio no uno sino dos pasos estando en el primer equipo. Está en un entorno quizá hasta demasiado bueno y bonito, pero es positivo para él. Va a estar con nosotros, es el quinto cupo en BCL y jugará con minutos todos el año. Hay lesiones, picos de forma... Le damos un tratamiento especial hasta cierto punto porque tiene 17 años, tiene que estudiar y hay que llevarlo a casa porque no tiene carné... Pero por lo demás es un jugador más".

Eso sí, se mezcla el mimo y la exigencia. "Hay que cuidarlo, acompañarlo y exigirle. Ricky Rubio y Luka Doncic no hay tantos. No todos los chavales de 17-18 años están capacitados para entrar en grupos de 28-30 años de media. Tengo un jugador de 37 y otro de 17 que podría ser su padre perfectamente. Dentro de este funcionamiento del sistema, es importante que estos veteranos le presten más atención al niño, no tratándolo como tal sino haciéndoles ver que esto no va a ser así siempre. Que se irá a equipos con egos, roces, envidias... Que valore donde esté", señalaba el director de orquesta.