Ibon Navarro: "Si no estás preparado, te pueden dar un bofetón"

Contrariado Ibon Navarro, en un tono tenso, porque Unicaja estuvo lejos de su esencia en el Príncipe Felipe, aquello del cómo. Mala imagen en términos globales de los malagueños, mientras que el técnico vitoriano metía el bisturí en la errática predisposición de sus jugadores. "Felicitar al Casademont Zaragoza por la victoria, creo que han hecho un partido espectacular en agresividad, toma de decisiones, a ser valientes en su planteamiento y su ejecución; han ganado porque han sido merecedores de la victoria. Si permitimos que un equipo anote 28 canastas de dos, 17 en la primera parte, aunque tengas un porcentaje cercano al 50%, es muy difícil que puedas ganar, aunque domines el rebote de ataque o hagas muchas cosas bien; si atrás no estás duro e intenso, no hay responsabilidad individual en el uno contra uno, también hay que valorar su agresividad, es muy difícil que puedas ganar, y es lo que ha pasado. Tenemos que aprender que esto es la Liga, ya lo sabíamos, pero de vez en cuando no viene mal un recordatorio para el trabajo diario, cómo afrontamos los partidos, y de que si no vamos al 100% hay pocas opciones de ganar. Hay pocos equipos que lo puedan hacer, nosotros no somos uno de ellos. Aunque lo hubiéramos hecho, Casademont ha sido justo ganador esta noche", analizaba la derrota Ibon Navarro.

"Esperaba este rendimiento de Casademont; el problema es que mis jugadores no, y les he intentado convencer. Simplemente nos tenemos que remontar a años anteriores, cuando los equipos empiezan con derrota fuera de casa, luego llegas a casa y necesitas una reacción, el halago debilita para el otro equipo porque viene de ganar... Totalmente que me lo esperaba, pero mi trabajo no lo he hecho muy bien si no he sido capaz de transmitir a mis jugadores que esto podía pasar. Okafor iba a tener más protagonismo que el otro día y no hemos sabido responder, Bell-Haynes se ha lesionado y Cinciarini ha hecho un partido espectacular, las ayudas de Miguel, de Lucas... Han hecho un partido tremendo a nivel de equipo, y nosotros no. Me esperaba esto con números. Nosotros perdimos de 20 en Vitoria el año pasado y luego ganamos, esto es lo que pasa en las primeras y últimas jornadas. Si no estás preparado, te pueden dar un bofetón, como el que nos hemos llevado hoy", concluía cabizbajo en sala de prensa.