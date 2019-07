Vista su participación y su rol en los partidos de preparación, había pocas dudas sobre la presencia del canterano del Unicaja Ignacio Rosa en el Europeo sub 20 de Israel. La Federación confirmó ayer los 12 jugadores que competirán desde este sábado en la edad previa al nivel absoluto, torneo en el que el baloncesto español suele cosechar bastantes buenos resultados.

Rosa ha tenido minutos y lanzamientos en la preparación. Ha sido habitual desde la sub 16 aunque no pudo subirse aún a un podio. Fue cuarto en el Europeo sub 16 de 2015, quinto en el sub 18 de 2016, cuarto en el Mundial sub 19 de 2017 y séptimo en el sub 20 del año pasado.

Berni Álvarez, que fuera certero tirador y jugara más de una década en la ACB, es el entrenador ayudante de este combinado y le definía así en la web de la Federación: “Es un cuatro grande de envergadura y tamaño. Destaca sobre todo por su gran tiro de tres puntos, lo que nos abre mucho el campo y nos da espacios cuando queremos jugar con nuestros cincos o posteando con los exteriores. Lee muy bien el juego, pasa muy bien el balón y castiga los errores defensivos. Puede sufrir atrás con gente más física, pero es capaz de defender y reboteadar con fiabilidad”.

Rosa, como se publicó ayer, continuará unido con el Unicaja (tiene contrato hasta 2021 con cláusulas de corte) y se le busca el lugar idóneo para que continúe su carrera con una cesión beneficiosa para su progresión.