Ilimane Diop: "Me han pedido que sea el jugador del Baskonia"

Ilimane Diop tuvo su puesta de largo como jugador del Unicaja, refuerzo temporal de lujo el que ha encontrado el club, en un mercado avanzado y con pocas piezas que pudiesen seducir. Llega en un principio por seis semanas. "Agradecer al club por esta oportunidad, me la han dado y voy a aprovecharlo lo máximo que pueda. Estoy encantado de formar parte de este grupo. Estoy aquí por estas seis semanas e intentaré parecerme a ese jugador de Baskonia. Creo que Málaga es un sito que siempre es atractivo para el jugador", explicaba el nuevo jugador cajista, quien no renuncia a pasar una amplia temporada en Málaga. "Esto es un negocio, está claro, en función de si las cosas van bien o mal. Estoy contento de estar aquí, si estoy aquí mas de seis semanas estaría contento, y lo que voy a hacer es dar todo en este tiempo para intentarlo", se sinceraba Diop. Debut que ya podría darse este sábado en Granada. Ya estoy trabajando bien, paso a paso. Quiero llegar al primer partido de pretemporada bien, ya llevaba trabajando un mes fisicamente".

Y una orden muy clara que también le ha llegado por la boca de Ibon Navarro. "Ser el jugador de Baskonia, él me conoce muy bien y yo también a él. Intentare hacer lo que me pida Ibon, subir esa energía e intentar dar lo mejor siempre. Algunos detallitos, pero en principio ser yo mismo. Dar en defensa lo máximo posible y siempre mantener esa energía. Tuve otras ofertas que no terminaron de convencer. Siempre me gustó Málaga, el Unicaja.

Juanma Rodríguez insiste en ese Diop de Vitoria

"Todo conocéis la trayectoria de Diop. Ante las lesiones de Yankuba y David, nos pusimos a encontrar un jugador que nos pudiera ayudar. Ili no tenia equipo, llega hasta el 30 de septiembre, incluso no descartamos prolongar ese contrato en función de las lesiones. Él sabe lo que esperamos de él, que nos pueda ayudar en la posición de 5. Le dije que me gustaría ver al Ili del Baskonia, que pudiese contagiar esa energía al publico y a la grada, el está encantado en hacer ese trabajo y estoy seguro que lo puede conseguir", deberes que manda Juanma Rodíguez al pívot senegalés.

Aprovechaba el director deportivo para analizar el sorteo de la Supercopa. "Como siempre digo, hacerla me parece precipitada. Nos faltan nuestros bases, nuestros dos cincos; esa valoración hay que hacerla cuando quede una semana. Tenemos jugadores en el Mundial, una pretemporada que no sabemos cómo va a ir, así que tenemos que esperar. Personalmente, UCAM es de los equipos que mejor se ha reforzado, añadiendo talento y compensando el equipo; me gusta más este Murcia que el del año pasado. Una Liga ACB que ha crecido por este tipo de equipos. Nosotros nos dejaremos todos, competir al máximo para tratar de ganar uno o dos partidos".