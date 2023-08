Ilusiones e inquietudes con Los Guindos

En su repaso a la actualidad del equipo, Antonio Jesús López Nieto se refirió a la cantera de Los Guindos y al equipo femenino. La renovación (en realidad, primer contrato) de Mario Saint-Supéry hasta 2028 es una gran noticia por lo que implica. El club ha encadenado tres MVPs de Europeos sub 16 (Rubén Domínguez ya no está en el club) en las tres últimas ediciones disputadas. Ello implica un reconocimiento al trabajo que se hace en las pistas interiores del Martín Urbano, pero también lleva adherido algún problema, con la ausencia de un equipo de LEB Plata que acerque la pasarela hacia Los Guindos, que Saint-Supéry ha saltado, pero es algo inusual.

“Queríamos que Mario se quedara, Juanma e Ibon lo tenían muy claro. Nos hace falta como cupo, pero va a tener minutos. Hay tres lesionados ya, será complicado que durante la temporada no haya percances en los exteriores y tener a Mario aquí para jugar minutos, como jugó en Granada, toda la pretemporada, la Supercopa, minutos en Liga... Es uno más en un roster de 14. Vamos a tener 14 de manera perenne. Habrá que rotar no sólo con Mario sino en el interior. Con las lesiones ir al mercado es muy díficil, como estamos comprobando en el puesto de cinco”, argumentaba el presidente.

Ver a Guillermo del Pino como MVP del Europeo sub 16 fue una grata noticia, pero López Nieto abría el foco. “A mí me gusta, pero también me asusta. El baloncesto tiene un desierto muy grande entre las categorías de formación y la élite. Es un problema que trato de trasladar a los dirigentes federativos. Estos chicos llegan, consiguen cotas importantes, una relevancia excesivamente notoria... Tienen una edad y manejar eso es difícil. Nos sentimos orgullos, pero preocupados y ocupados en que esto se desarrolle lo mejor posible. Nuestra cantera está ahí, tanto en masculino como en femenino, que tenemos el mismo nivel de trabajo, los resultados se pueden ver”, señalaba López Nieto, que razonaba que “el problema es que el salto en masculino es muy largo para estos jugadores. Necesitan un tiempo de acople. Y no todo el mundo tiene la capacidad de un Luka Doncic o un Ricky Rubio. Hay que madurarlos y es complicado. Estamos muy contentos, pero no es de ahora, la cantera es un símbolo y una seña de identidad de este club siempre. Es una filosofía. Otros clubes la cantera no la trabajan, son prácticos, entre comillas, a la hora de rellenar las plantillas con cupos. Nosotros tenemos una filosofía identitaria y eso muy importante para un club como nosotros. Un LEB Plata serviría, sí. Que Alvarito Mena se quedara aquí y no fuera a Benicarló, o Rubén Vicente estuviera aquí y no en Ponferrada, que tuviéramos entrenador propio... Nos acercaría a la orilla, aunque no estuviéramos ya en la playa. Nos daría margen. Para eso vamos a seguir trabajando, no sólo hablando, con la Federación y tenemos la financiación. Estamos en ello porque sabemos que es muy importante porque si no el trabajo queda a caballo y se nos va la gente. Cuando a un equipo de LEB Oro o LEB Plata le cedes a un jugador, ellos tienen sus aspiraciones lógicas y cuando hay un base de 32 o 33 años el entrenador lo usa para el ascenso o no descenso. Si no tenemos un técnico nuestro que lleve la filosofía que queremos es complicado que el desarrollo sea el adecuado”.

También se refirió el presidente al Unicaja Mijas, que hoy presenta a sus fichajes: “Con mucha ilusión y cariño por parte de las chicas. Es un equipo de cantera que va a estar reforzado por una jugadora polaca, un americana y una veterana más, pero con las de aquí, con la que hemos estado, de base. Por detrás viene una camada muy importante, muy buena. No tenemos prisa pero no tenemos pausa. Ellas van a competir. Sería muy importante mantenernos esta temporada en la categoría para ir ganando espacios y conocimiento. Se nos aceleró el ascenso, lo consiguieron un año antes de lo que preveíamos. Pero está bien, fue una buena noticia. Es un grupo muy compacto, a ver si las tres que llegan complementan bien para el salto a una categoría que será importante. Será duro el comienzo, estamos preparados para ello y no nos asusta, pero estamos convencido de que en la segunda vuelta tirarán para arriba como suelen”.