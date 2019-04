Es hombre de moda Jaime Fernández en el Unicaja. Vuelve este domingo ante el Joventut después de siete semanas de baja y se habla sobre su futuro. Su agente, Quique Villalobos, estuvo reunido con Carlos Jiménez y Eduardo García, director deportivo y presidente, este miércoles en Málaga para acelerar en la revisión de contrato.

Jaime Fernández estuvo en los micrófonos de Deportes Cope. Evidentemente se le preguntó por su futuro, por lo que va a ocurrir con esa revisión de contrato. "Yo estoy muy contento en Málaga y por supuesto que estoy abierto a mejorar el contrato", decía Jaime, que terciaba: "Voy a tirar de tópico, no me gusta hablar de contrato, entro en pocos detalles y le digo a mi agente que hable poco de ello. Estoy tranquilo porque tengo dos años más de contrato. No pretendo entrar en detalles, no sé qué habla mi agente en las comidas que tiene con la gente del club. Me gustaría seguir aquí, está claro".

Sobre un interés del Real Madrid, Jaime dice que "no sé nada de eso. Sé más por lo que me llega al twitter de los periódicos de Málaga que por mi agente, que es muy discreto. Yo soy entre tímido y discreto y me da reparo preguntarle si eso es verdad o no. Estas cosas me hacen perder el foco un poco y me gusta tenerlo en el equipo, en la pista. Mi agente sabe que que estoy muy contento aquí. Si no tuviera contrato estaría preocupado, pero tengo dos años más".

"Yo estoy muy a gusto en Málaga y el Unicaja, me encuentro muy bien. Tengo dos años más y no pienso en otros clubes. Pienso en mi día a día y no más. Ojalá esté muchos años en Málaga", terciaba Jaime Fernández sobre las preguntas de futuro.

Habló el exterior madrileño de muchos temas:

Reaparición

"Estoy viendo un poco la luz, entrenando, completé ya sesiones enteras y estoy muy contento de volver. Son sensaciones raras, nunca estuve lesionado muscularmente. Me molesta un poquito y hasta que te lo quitas de la cabeza es complicado, pero estoy en buenas manos, de un gran staff y de un equipo médico. Espero estar para el domingo. Me falta el ritmo que he perdido, pero no ha sido tanto tiempo. Ojalá pudiera haber estado antes. El tema muscular nunca se sabe cómo evoluciona. Me han puesto todos los medios para evolucionar rápido. He fortalecido el músculo y me encuentro bien".

Terapia

"Lo he llevado muy mal, no voy a engañar. Me perdí un momento crucial de Eurocup, era el momento más importante de la temporada y una lástima. Lo pasé muy mal, no pude ayudar al equipo. Todo lo que ha estado en mi mano lo he hecho, pero no pude ayudar en la pista. Los resultados no han sido buenos y eso lo ha hecho peor. Yo soy uno más, no voy a arreglar todo. Toda ayuda es buena. Me meto en la barca y remo. He jugado bien, muy bien en algún tramo, pero en un equipo remamos todos".

Estudiantes

"En el Estudiantes firmé en cadete de segundo año, antes estaba en el Canoe. Jugué una Minicopa en Málaga con el Madrid. Yo estaba allí, me llamaron, fue un torneo bonito, vi todos los partidos en el Carpena y jugué en Los Guindos. El Estudiantes es un sitio de baloncesto, es curioso porque no hay canchas de fútbol y sí mogollón de baloncesto en el Ramiro. El baloncesto es algo especial. Es un club diferente, me sentí identificado con el Estudiantes porque fue el primer equipo al que fui a ver. Todo el mundo pensaba que iba al Madrid, pero decidí al Estudiantes porque me gustaba más. Con el tiempo se te pasan los colores. Las siete temporadas allí las disfruté muchísimo, fui capitán del equipo. Pero a día de hoy no soy un demente, se te pasan los colores".

Málaga CF

"Ahora soy del Unicaja y del Málaga 100%, me he comprado la camiseta y estoy yendo a La Rosaleda. He ido tres partidos, estoy sufriendo y voy a saco con ellos".

Madurez

"Estoy en un momento muy bueno, soy joven pero tengo experiencia. Me encontraba bien antes de la lesión, ahora leo las situaciones en el campo bien, antes me costaba más. Siempre utilizo los veranos para trabajar, me apasiona, estudio y veo baloncesto. Y creo que el trabajo está saliendo. Ha influido todo en esta mejora. Esto es un proceso. Llegué muy joven al Estudiantes, Casimiro me hace debutar con 17 años. Pasé años allí, pero Ricky Rubio y Luka Doncic hay dos y no más, yo no soy uno de esos. Cuando estás en un sitio tiempo y eres joven piensan que te estancas. Lo importante es seguir trabajando, mejorando".

Apuesta por el joven

"Si te juegas el descenso es difícil darle opción a los jóvenes, he vivido dos descensos en el Estudiantes, hay mucha presión, no de ganar o perder. Gente que vive de esto, familias que viven de esto y se juegan su sueldo... Es duro. Por delante he tenido a Edwin Jackson y Laprovittola... Mogollón de americanos por delante. Aquí creo que se apuesta por la cantera. Han debutado este año Morgan, Pablo y Lucas. La gente ha de estar preparada. Con 16-17 años es muy pronto. No es cuestión de debutar y ya está. Lo suyo es mantenerse. Hay que dejar atrás muchas cosas, sacrificarse y tener suerte. Y a los entrenadores les tienes que dar mucho para que confíen en ti. Debutar pronto me vino bien, se lesionó pronto Albert Oliver. Ayudé el equipo a ganar. También fui el segundo base de Jayson Granger, yo creo que fue bueno debutar tan pronto, de junior".

Triples

"No soy un tirador como Saliny Waczynski, yo era más penetrador. Pero he trabajado para ello, para meter. Hay que hacer de todo en el baloncesto moderno. Lo que antes era un problema ahora es una ventaja. Si Brian está cansado, pues subo el balón. El baloncesto evoluciona y cuanto más polifacético eres pues mejor. Tenemos un equipo que tira de tres bien. Nuestro juego es directo. Si tenemos una ventaja en el segundo 10 y estamos abiertos nuestra obligación es tirar. ¿Quién te garantiza que en el segundo 20 vas a tener un tiro mejor? Igual pierdes la ventaja. Nos va bien así, es nuestra manera de jugar. Buscamos las mejores ventajas, nuestra obligación es tirar cuando estemos solos".

Casimiro

"Ha cambiado en algunas cosas respecto a cuando estuve en el Estudiantes. Yo era muy joven y tenía los ojos muy abiertos, me fijaba más en jugadores como Oliver, Granger, Clark o Germán Gabriel. Hacía lo que me decían y callaba. Mantiene algunas cosas, tenemos algunas jugadas iguales. En algunas charlas que dio las recuerdo parecidas".

Irregularidad

"Nada pasa por casualidad, no hemos sido lo suficientemente constantes para las dos competiciones que teníamos. Tuvimos momentos excelentes y pésimos en un mismo partido. Durante el año ha pasado varias veces. Hemos tenido unas primeras partes espectaculares y segundas muy malas. No sé las razones, aún no soy entrenador (risas). Nuestro trabajo durante las semanas es bueno. Luis incide bastante en el trabajo en ser constantes, en trabajar a la máxima exigencia. Al final, en los partidos a veces pasa y dejamos de hacer las cosas. Te relajas y pecamos de eso...".

Expectativas

"Tenía imagen de que el Unicaja era un club grande y que tenía una afición espectacular y han mejorado mis expectativas. La gente es muy de baloncesto, ves a muchos niños con camisetas de baloncesto por la calle, con una pasión especial. Como club es espectacular y la afición es increíble".

Defensa en zona

"Se cubre mucho tiempo estudiando al rival. Mínimo 2-3 sesiones del rival, sabemos cómo juegan. Entrenamos la zona bastante, pero es muy fácil sin presión meterla o pasarla al pívot. Pero juegas y fallas los dos primeros ataques y ya no es lo mismo".

Ilusión

"La ilusión sigue intacta. No hay que ponerse límites. Podemos llegar más arriba, hay que seguir llegando lo más arriba. Podemos competir por cada partido".

NBA

"La NBA no me quita el sueño, tengo el League Pass y veo muchos partidos en diferido. He ido veranos a entrenar allí, pero no pienso en ir. La NBA me inspira mucho para la técnica individual. Veo muchos partidos de jugadores de NBA y vídeos de Youtube. Intento copiar, ver a jugadores de mi posición y ponerlo en práctica. Por ejemplo, la bandeja con el pie apoyado que hago es supervivencia. Se la he visto a Tony Parker y aunque es un poco diferente en la manera que finalizaba. Le copiaba, aunque él la hacía a dos manos. Aunque Navarro es mi ídolo y siempre lo será".

Selección

"Sé que Scariolo confía en mí y que hemos hecho un gran trabajo en las ventanas, pero mi puesto está muy caro. Si decidiera yo me llevaba, pero yo no decido (risas). Estoy preparado, claro, si decide llevarme sería una gran ilusión".

Ambición

"Aquí nadie viene relajado ni a pensar que gana de 20. El fuego dentro de demostrar que éramos mejores de lo que se pensaba se ha apagado un poco, ha sido un error de nuestra parte. Las semanas ahora se hacen muy largas, pero nos lo hemos merecido y hay que sacarle el lado positivo. Es lo que hay. Tenemos tiempo para trabajar muchas cosas. Miedo no hay ni inseguridad. Si alguien lo tiene que se base en lo positivo".

Euroliga

"Yo creo que la Euroliga puede ser una ilusión, ya no me la pongo como obejtivo. Pienso en esta temporada y si el premio es la Euroliga, pues perfecto. No pienso cada día en que es una obligación. Si el premio por acabar arriba es la Euroliga, pues fenomenal. Tenemos que seguir pensando en llegar arriba. Como soñar, el club tiene condiciones par jugarla. Aquí estás donde te lo ganas".

Compañeros

"Tengo buena relación con todos. Me llevo muy, muy bien con Alberto. Tenía buena relación de antes, pero no tan cercana. Es un chaval excepcional. Vi los partidos de Berlín en su casa, aunque la relación con todos es buena".