El Unicaja se ejercitó este jueves en la vuelta al trabajo tras el descanso del miércoles. La buena noticia en la sesión es que Jaime Fernández completó buena parte del entrenamiento. El madrileño no jugó el martes ante el Galatasaray porque tiene unas molestias crónicas en el talón que le obligan a parar periódicamente para recuperarse.

Jaime estuvo trabajando con sus compañeros y fue parado en el tramo final para no forzar e ir reintegrándole poco a poco. Fue su primera sesión desde que el pasado sábado jugara ante el Joventut de Badalona y sintiera que la zona estaba otra vez dolorida. En función de cómo vaya tolerando la zona castigada la carga jugará en Valencia el domingo o no. Pero hay cierto optimismo.

También estuvieron presentes los otros 13 compañeros, incluidos Morgan Stilma e Ismael Tamba, que no dejan de trabajar con el primer equipo aunque aún no han podido disputar ningún minuto. Stilma sí se ha vestido con frecuencia pero no ha podido pisar parqué en partido oficial. El equipo volverá a ejercitarse este viernes antes de viajar el sábado a Valencia.