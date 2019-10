Los plazos con Jaime Fernández

La victoria ante el Galatasaray dio una nueva alegría al Unicaja, que marcha líder de la Eurocup en su grupo y enlaza cinco triunfos. El único lunar fue la ausencia de Jaime Fernández, que lo vio desde el banquillo. El madrileño tuvo que parar por un problema en el talón, donde tiene un espolón. En principio, no es una lesión grave, pero sí muy molesta. La arrastra desde hace tiempo, pero la intendencia del equipo malagueño se la ha ido controlando. Tras el partido frente al Joventut tuvo una importante inflamación, lo que originó un dolor que no le permitió entrenarse ni domingo ni lunes.

Aún no hay certezas de que pueda estar el domingo en La Fonteta para medirse al Valencia Básket, en un partido de máxima exigencia. Luis Casimiro era positivo sobre la vuelta del escolta, pieza esencial en sus planes. "Espero que sí porque es un tema que arrastra desde hace tiempo, pero esta vez ha sido más agresiva la inflamación. Más irritado después del partido contra La Penya", explicaba el técnico cajista, que lo achacaba a la carga que acumula la plantilla en estas semanas: "También es verdad que llevamos un ritmo de partidos muy grande donde no hemos descansado. No sé cuántos días llevábamos viajando y entrenando... el domingo después del partido con el Joventut ya estábamos entrenando. Viajando a Polonia, después de Vitoria no paramos tampoco... Mañana [por hoy] será el primer día libre que tendrán los jugadores desde hace tiempo".

"Ese ritmo ha hecho que se le irrite una lesión que ya conocíamos, que llevábamos controlada con él desde la temporada pasada y que espero que esté para Valencia", insistía el entrenador, que admitía que con un día más Jaime podría haber estado apto: "Para mí fue pronto el partido, si hubiera sido el miércoles hubiera estado Jaime. Todo este ritmo ha podido hacer que Jaime no llegue". Sí ofreció buenas prestaciones y no tuvo ningún problema Frank Elegar, del que el Unicaja informó antes del duelo con los otomanos que tenía un leve esguince en uno de sus tobillos. El pívot fue clave en la victoria y quizá realizó su partido más completo desde que llegó a Málaga, dejando incluso alguna acción espectacular.