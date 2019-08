Jaime Fernández se incorpora mañana

El Unicaja sigue con su rutina de trabajo en estas primeras semanas. Dobles sesiones lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, con descansos jueves y domingo. Ya la próxima será distinta con la aparición de los primeros encuentros en el horizonte, los duelos ante el Zenit de Joan Plaza y el Real Madrid.

El equipo se entrena con la ausencia de los internacionales (Waczynski, Toupane, Deon Thompson y Ejim) y el lesionado Milosavljevic. Tampoco se incorporó aún Jaime Fernández, descartado por Sergio Scariolo a final de la pasada semana antes del viaje a China para jugar el Mundial. En principio, el escolta madrileño se debía incorporar ayer, pero finalmente lo hará el miércoles.

Tras dialogar con Luis Casimiro, el entrenador concedió un par de días más de descanso a Jaime para que terminara de resetearse mentalmente y descansara físicamente. Ha sido un verano complicado para el jugador cajista, que acabó la temporada lesionado en el último partido en Valencia y no pudo descansar apenas al agilizar la recuperación para llegar a punto al inicio de la concentración.

No ha sido la situación ideal para Jaime, que en los partidos no acabó de sentirse cómodo para convencer a Sergio Scariolo de que debía estar entre los 12. No obstante, tiene una temporada estimulante por delante para seguir creciendo en el club, en el que será piedra angular para crecer de manera simultánea.