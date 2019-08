Primeras palabras de Jaime tras su descarte

Jaime Fernández abandonó Madrid después del partido de España frente a la República Dominicana, previo al viaje a China de la expedición. Estará en Málaga en breve para incorporarse a la pretemporada del Unicaja, pero antes el escolta se pasó por Ibiza para desconectar. Allí se acercó al Campus Sa Real Javi Medori, que lleva el nombre de un buen amigo con el que coincidió en el Estudiantes y en las categorías inferiores de la selección. Fue su primera aparición tras ser descartado por Sergio Scariolo para el Mundial.

"Es un placer estar con Javi y estar en Ibiza, juntarlo todo y poder venir a su campus. Es algo que me hacía ilusión. En cuanto supe que me echaban de la selección le dije a Javi que si quería que iba al campus. A Javi le sabía un poco mal porque me acababan de descartar, pero yo encantado, que sean muchos años más", aseguraba el madrileño a medios baleares, que hablaba de su no presencia en China: "Es una temporada muy buena, poder ir a la selección es un orgullo, es cierto que se me ha cerrado la puerta en las narices, pero hay que entender que el equipo necesitaba lo que necesitaba y el seleccionador ha hecho lo que tenía que hacer para llevar el mejor equipo posible. Hay que entenderlo, respetarlo y trabajar para poder estar en ocasiones futuras".

Jaime lo toma como un paso más en su crecimiento. "Muchos han pasado por mi situación y llegar al equipo final es parte de un proceso. Tengo que dar un paso adelante, hacer una temporada como el año pasado y seguir en esa línea", afirmaba el escolta, que hablaba de cómo ve a España para la Copa del Mundo: "A mí desde dentro no me da esa sensación. Está claro que la generación de los júniors de oro ha pasado y tiene que haber un cambio generacional. Hay jugadores jóvenes con muchas ganas y hay un buen equipo. Veo que hay muchas selecciones muy potentes. España siempre es muy competitiva y veremos a ver que pasa. España puede competir contra cualquier rival".