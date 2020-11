Mediado el cuarto, en una penetración audaz hacia canasta, Jaime Fernández fue taponado limpiamente, pero en la caída se hizo daño. Los gestos de dolor eran grandes, se señalaba la zona del adductor en la pierna derecha. Dentro del susto, no era relacionada la lesión con los problemas de Aquiles que tuvo y que le apartaron ocho meses de los campos.

No volvió a la pista y los gestos de dolor en el banquillo eran importantes. No obstante la primera exploración no parecía muy grave, aunque todo está a expensas de las pruebas que se pasen. "Tenemos que valorar a Jaime, es muy pronto. Ha sentido una pequeña distensión en el adductor, esperemos que sea poco o que no sea nada, que se recupere cuanto antes para seguir jugando", decía Luis Casimiro sobre él en la rueda de prensa.

"Un pinchazo en el adductor, espero que no sea gran cosa", decía el propio Jaime Fernández en las redes. No estaba convocado por la selección española para esta ventana, se prefirió que se quedara en Málaga trabajando. Y así será, si la lesión se lo permite. Los 15 días sin partidos le harán no perderse partidos de manera inmediata, habrá que esperar a la evolución.