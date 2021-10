Jaime Fernández: "Estamos encantados de percibir el efecto Carpena"

Jaime Fernández, el jugador más en forma del Unicaja y de los mejores de la ACB, habló en las horas previas del esperado duelo del equipo malagueño ante el Barcelona. Hay muchos ingredientes. El homenaje a Carlos Cabezas, se espera un ambiente grande aunque sólo pueda haber un 80% del pabellón y muchas ganas de vivir un partido al tope de intensidad.

Eso, el ambiente, es algo que llega al vestuario. Jaime aplaudía el pasado miércoles en el partido ante el Lavrio cuando Los Mihitas entraron en el pabellón a todo trapo. "Creo que la gente estuvo con nosotros, los echamos muchos de menos. El otro día, pese a ser un horario raro y un partido entre semana hubo una buena entrada y nosotros agradecidos y esperamos una mejor entrada ante el Barcelona, que son partidos especiales, y nosotros encantados de percibir el efecto Carpena. Tener a la afición aquí es muy importante y en muchos partidos nos han ayudado a sacar victorias muy complicadas y contra el Barcelona incluso más. Tenerlos va a ser muy importante y puede ser un factor que nos puede ayudar a competir al máximo", decía el exterior madrileño.

"¿Qué voy a decir del Barça? Es muy complicado en todos los aspectos. No tienen ninguna debilidad, no han perdido ningún partido, es muy complicado ganarles, pero venimos aquí con ilusión y sabiendo que todo se puede. Sabiendo que tienen uno de los mejores ataques y defensas, si no el mejor, de Europa vamos a intentar competir al máximo", razonaba Fernández, que daba algunas claves para intentar competir y estar en el partido: "Lo primero es no dejarles que se encuentren cómodos. Cuando ellos empiezan a sumar fácil en ataque es complicado competirles. En defensa tenemos que hacer un muy buen partido y en ataque debemos jugar nuestro baloncesto. Está claro que ellos son especialistas en hacerte sentir incómodos, usando todo el físico que tienen. Para eso estamos aquí, para enfocar y preparar".

"El año pasado fue diferentes, fue otra historia. Es verdad que estuvimos cerca de ganarles, que perdimos en la prórroga. Lo podemos tomar como una referencia, ojalá podamos competir como en aquel partido. Con nuestra gente y nuestra afición quizá puede ser diferente. Espero una buena tarde de baloncesto, ver aquí a toda nuestra gente en el Carpena e intentar competir al máximo", respondía cuando era cuestionado por aquel duelo de cuartos de final de Copa, cuando el Unicaja fue el equipo que más cerca estuvo de frustrar el doblete azulgrana.

"Me encuentro bien físicamente, bien en la pista. Igual he bajado un poquito, es normal. Lo importante es que me encuentro muy bien en la cancha, sin dolores. Preparado para seguir, aquí se vive sólo del presente, es el entrenamiento de hoy y el partido del domingo. Hay que estar mentalizados para vivir el momento y casi no me acuerdo de lo que he hecho", remachaba Jaime, listo para la batalla ante el Barcelona.