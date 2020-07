Jaime Fernández: "Me parece increíble que pueda estar sin dolor; no podía moverme"

Jaime Fernández va quemando etapas en su recuperación de la doble operación del tendón de Aquiles. Con el staff del Unicaja trabaja diariamente para avanzar y estar lo más pronto posible. Los plazos iniciales decían que antes de noviembre, seis meses tras la cirugía, no se podrá verlo en la cancha. Él se siente con confianza porque ve que hace progresos y que los dolores que le atormentaron en las últimas temporadas han desaparecido.

"En Málaga se está bastante bien. Por las mañanas trabajando horas bastante duro y por la tarde disfrutando lo que se puede, en la playa. Vino Jorge Sanz, un amigo que juega en LEB Oro, y hemos podido disfrutar. Aquí en Málaga no me puedo quejar de que falten las vacaciones. Por las tardes también hago en la playa ejercicios de gemelos para fortalecerlos", decía Jaime en palabras en Deportes Cope Málaga: "Va todo viento en popa, cada semana me encuentro mejor, noto que puedo hacer mejor los ejercicios y menos tensión en el Aquiles. Hay que ser cautos, pero parece que todo va estupendamente. Ya pasó lo peor. He quemado etapas de sufrimiento. Lo peor ha sido estar en la pista sufriendo como estaba. Ha sido muy duro, después estar escayolado de los dos pies y depender de mi madre, no poder hacer nada solo. La etapa de los walkers, que ha sido de transición, y ya puedo hacer vida normal, no puedo correr aún. Voy quemando pequeñas etapas y la sensación es que cada etapa nueva es mejor que la anterior".

"Puedo andar, empezar a hacer movimientos de transición a la carrera, fortalecer los gemelos, que se me han quedado bastante atrofiados, y fortalecer glúteos y parte posterior de las piernas. La siguiente etapa es correr, pero aún no sabemo cuándo. Aquí todo son facilidades, corremos en una máquina sin gravedad, va todo estupendo", explica Jaime cómo es el proceso de recuperación que lleva, en el que le tienen que parar los pies: "Si por mí fuese me ponía a correr ya. Me tienen que frenar. Veo aquí a todo el mundo en Los Guindos haciendo trabajo específico y yo también quiero, pero de momento aún no debo correr. Vamos a meter más velocidad en la máquina sin gravedad, pero yo me veo con plazos cortos, veo que progreso y así me siento mejor".

"He sufrido mucho, no sé cómo lo he hecho", rememoraba Jaime cómo fue la etapa en pista con dolor: "Me vi hace un mes el partido de semifinales de Copa contra Andorra y ufff, no sé cómo lo jugué, no sé cómo podía moverme. Voy a ir a mejor y era lo correcto, soy joven y me quedan muchos años de baloncesto y no podía seguir así. Dentro de lo malo del Covid, lo he utilizado para una buena causa, para empezar la temporada que viene lo antes posible y lo voy a disfrutar un poco más".

"Me imagino en la pista sin dolor, pudiendo entrenar al día siguiente...", sueña el madrileño, muy integrado en la Costa del Sol, con lo que se viene: "Siempre tienes molestias en uno u otro sitio, pero lo normal, pero sin ese dolor que he arrastrado tanto tiempo... Me parece increíble que pueda estar sin esos dolores. Voy a disfrutar y estoy deseoso de estar en el Carpena disfrutando. Hemos hecho grandes fichajes. Va a ser difícil la transición, porque tras una cirugía hace falta un tiempo de adaptación, pero seguro que seré un nuevo Jaime. El tendón me lo ha desinsertado y lo han vuelto a insertar, no es tan sencillo como cortar y pegar. Hay que dar tiempo a que los músculos se fortalezcan, a que el tendón repose y no hay que correr aunque vaya viendo la luz".

Se pronuncia Jaime sobre cómo queda la plantilla. "Me parece un buen equipo. Seguimos el núcleo, creo que la gente se identifica con el bloque que está en el Unicaja, tanto con los nacionales como los otros que siguen, como Waczynski. Es un proyecto bonito, que a la gente le ilusiona y veremos a ver. Estoy al margen, no sé si el equipo está cerrado o no, pero me parece una buena plantilla, que tenemos que dar un salto de calidad. Llegamos a la final de la Copa, pero el año debe ser bueno. La Eurocup es la llave para la Euroliga. Se han reforzado mucho los equipos. Por ejemplo, el Joventut ha hecho una grandísima plantilla, pero sabemos que nos ilusiona la Eurocup. El año pasado teníamos el camino con bastante buena pinta, pero se quedó cancelada. Llevamos varios años ahí rozando por competir o conseguir un título, este año la final de la Copa, el año pasado estuvimos en cuartos. Se va acercando algo grande y ojalá sea este año", acaba Jaime, deseando volver cuanto antes a la pista: "Va a ser difícil y lento, pero creo que volveré bien".