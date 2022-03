Jaime Fernández, la siguiente pieza

El regreso de Jaime Fernández es la siguiente pieza en el puzle del Unicaja. El madrileño viajará en el periplo a Valencia y Manresa que afrontará el equipo. Este sábado se marcha para jugar el domingo en La Fonteta. Tras el partido, bus hasta tierras catalanas y preparar el partido allí del martes, primero de la serie de cuartos de final de la BCL. Viajan los dos fisios y el preparador físico con el equipo (desde que llegó Ibon Navarro también lo hace Paco Aurioles junto a Alberto Miranda y Ángel Sánchez-Cañete), así que puede trabajar mientras sigue integrado en el equipo y se recupera de la lesión del sóleo que le tiene de baja desde principios de febrero.

"Estoy mejor, las pruebas salieron que había evolucionado favorablemente, ahora toca dar un pasito más y seguir la recuperación. Es una lesión traicionera, te ves bien, vuelves y no estás tan bien. Hay muchas recaídas y es una lesión que ha dado muchos problemas a muchos deportistas y espero que me dé los menos posibles ahora. Me voy sintiendo mejor, pongo mi seguridad en el cuerpo técnico, cuando me dicen que estoy apto doy un paso más. Noto que puedo hacer mejores desplazamientos. Voy a poner todo de mi parte para llegar pero no se sabe muy bien, personalmente llega un poco pronto el primer partido contra el Manresa, voy a poner todo de mi parte para estar la semana siguiente", decía el escolta madrileño tras el partido del miércoles en Cope Málaga. Se espera que para finales de la semana que viene ya entrene con el grupo.

La rotación se ha ido cuadrando, con minutos para Mooney, Díaz, Brizuela y Alonso, más alguno también puntual de Bouteille de dos. Como siempre, un regreso tras un largo tiempo provocará reajustes que no siempre son buenos para el equipo. Pero hay que hacerle hueco al talento de Jaime, que aún no ha jugado un partido para Ibon Navarro, que le espera. "La incorporación de un jugador de la dimensión de Jaime está claro que va a hacer una cuenta fácil, 20 minutos para cada uno. Es un jugador que puede jugar con Alberto, puede jugar con Matt, con Darío, en la posición una y dos. Nos va a dar un generador más, un anotador más y tendrá que hacer un esfuerzo también por ser un buen defensor más", afirmaba durante la ventana de febrero el técnico. Ahora Alonso ha ganado peso. La competencia para el equipo es buena.