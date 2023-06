Ibon Navarro: "Lo que he vivido al final no lo he sentido nunca"

Dice adiós el Unicaja a una temporada formidable, que catapulta al club a todos los niveles. Hasta semifinales de ACB y plantado como un equipo bravo ante un transatlántico inalcanzable, pero tuvieron que lucir los de Jasikevicius. Ibon Navarro analizaba el cómo se ha dirimido la serie. "Felicitar al Barcelona por la clasificación, han hecho dos partidos extraordinarios. Ellos han mostrado el equipo que son. Creo que aumentan la rotación, les ha venido muy bien, para que los jugadores llegasen frescos; en lo que venía siendo un dominio nuestro en las segundas partes del Palau, nos ha cambiado. Ha habido situaciones para ponernos cerca en el marcador, para que la gente se enganchara; ha habido algún palmeo que la han sacado de dentro. Un triple de Kendrick que no entra solo y esa canasta de Barreiro que se sale, ese 5-0 que te meten después; en ese nivel que han estado hoy, creo que son muchos puntos. Cuesta estar triste con lo que hemos vivido después del partido, agradecer al publico, prensa, a todos, esto es más que un titulo lo que hemos vivido al final

Desarrollaba el técnico del Unicaja en cómo ha evolucionado en las últimas temporadas, hasta este curso, que le coloca en el Olimpo de la historia del club malagueño. "Creo que la vida es todo ensayo-error; tú crees en una serie de cosas, no significa que salgan mal, sino que se pueden hacer de otra manera. Se puede hacer un equipo campeón sin ganar un título. Este año han salido muchas cosas bien y sé qué hemos hecho en verano para que el ensayo no saliera error, no quiere decir que lo vayamos a hacer igual. Ahora todo va cambiando; si el año que viene repito las mismas cosas, no van a salir igual, para no entrar en rutina. Si el grupo está motivado y se divierte, le encuentra un sentido a las cosas, ver que la gente lo siente, esto sí nos vale. Hay cosas que en estos tres o cuatro años que han salido bien y otras han salido mal".

Y una secuencia final vibrante, que refleja la metamorfosis que ha sufrido el Unicaja, con un Carpena entregado con el equipo. "No he sentido lo del final nunca, ni siquiera cuando ganamos la Copa. Estamos para esto: para hacer a la gente feliz. Esto es una cosa diferente, distinto a todo. Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble, la felicidad no está en cosas ni en sitios, está en momentos. No me gustaría que pensemos que tenemos que ganar un título, sino que la gente siga orgullosa del equipo; que la gente vaya con la camiseta por el centro, niños al colegio, se trata de esto. Ganar es muy difícil. Solo hay que analizar cuántos equipos han ganado. La gente tiene que entender que no siempre lo vamos a ganar, que no vamos a morir de éxito, se trata del cómo, no del qué se consigue". Reconocía Navarro que sobrevolaba la idea de pelear por la ACB. "Yo creo que mucha gente pensaba que podíamos ganar la Liga, creíamos además porque nos veíamos capaces. Ellos han sido superiores aquí, han jugado increíble. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barça, desearles toda la suerte, lo bueno es que pensábamos eso".

Y un cambio de estatus evidente. "Sí se ha dado un paso de gigante, pero no por ganar la Copa del Rey. Es muy fácil identificarse con el equipo, es lo que buscábamos en verano, que la gente supiera lo que es el Unicaja. Vamos a acabar terceros en Liga Endesa, con un nivel brutal; con dos Euroligas, un campeón de Eurocup como Gran Canaria, un equipo como Lenovo Tenerife. Seguro que muchos equipos subirán mucho el nivel. Al igual no quedamos terceros, pero es lo que tenemos que mantener". Y un sobresaliente alto al curso. "Un 9.5 seguramente, por todos los problemas que hemos podido superar todos. Tengo que mencionar a todos los trabajadores y mi staff. Sin ese trabajo, es muy difícil que podamos hacer el trabajo tan bien".

Por último, alguna píldora de lo que resta de planificación. "Hay que ver las cosas que tiene que manejar el club, la experiencia me dice que cuando buscas mejorar algo, el castillo se te desmonta; el puzle es tan perfecto... pero repetir las cosas del año que viene, no quiere decir que las cosas vayan a salir igual. Son demasiadas buenas personas, todos entienden el rol aquí, que sepan cuál es el camino del éxito en la carrera del jugador. Muchos de ellos se pueden ir a un equipo de Euroliga con un rol secundario, todos tienen esa capacidad, el saber hacer eso es lo que va a hacer crecer a los jugadores. Haría el 13/13, pero luego hay un presupuesto y una idea de club".