Jaume Ponsarnau: "El Unicaja es el equipo más sólido de la ACB"

Jaume Ponsarnau, técnico de Bilbao Basket, analizaba la visita de su equipo al Carpena, prueba de nivel para los bilbaínos, que no ganan en Málaga desde 2010. Con hasta seis jugadores en las Ventanas, pero con toda la plantilla disponible, al igual que Ibon Navarro. "Han llegado bastante bien. Kullamae pasó por un proceso febril, pero nada, ha entrenado bien. Y la carga la hemos gestionado con un día más de descanso para no forzar más. Están bien, pero igual de positivo los que se han quedado. Quiere decir que los que nos han ayudado lo han hecho de verdad. He visto que los internacionales querían estar con sus compañeros, con sonrisas al reencontrarse, bromas y ponerse a defender a tope".

"Creo que el Unicaja no estuvo lejos de rendir muy bien en Copa, por lo tanto bien rindieron, lo que pasa es que se encontraron a un rival, especialmente a ellos, que le crea problemas si está inspirado y acertado. La calidad que tiene Tenerife y que esta Copa encontró durante ese partido, es una calidad muy difícil para el equipo contrario, y es la única forma que se le puede hacer daño a un equipo como Unicaja. Creo que es el equipo más físico de la ACB, junto con Murcia, Madrid y Barça; además es un equipo que aprovecha su físico para meter ritmo de partido, que corre, a altas posesiones, eficaz en contraataque, que roba balones. Es un equipo que tiene mucho concepto entre esa barrera de correr y ataque estático, que le hace difícil de defender. Un equipo muy completo, hasta ahora es de los mejores de la ACB, el segundo. Sí es el más sólido de la ACB".

Recordaba el partido de ida, donde el Unicaja ganó por 43-67. "El equipo estuvo correcto en defensa, pero lamentable en ataque. No supimos atacar el nivel físico, desacertados, entramos en un problema anímico, pero mantuvimos el nivel de concentración defensivo, es el mérito que veo a ese partido. En su pista, donde encuentran más inspiración, es un poco más difícil. Nuestro scouting ha sido más secundario, porque le hemos dado más importancia a cosas básicas, una inversión durante la semana del parón para seguir trabajando en cosas nuevas y nuestra identidad, que nos ha dado un nivel de competitividad, ahora lo hacemos contra un equipo muy difícil, pero vamos a intentarlo. En el partido de ida nos vinieron los fantasmas, creo que tenemos más armas mentales que en ese partido. Hay que entender que todos los equipos tienen baches, que es una buena forma de afrontarlo; estamos más obsesionados en identificar herramientas".