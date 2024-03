Ibon Navarro: "Hemos cargado las pilas para lo que viene: algo muy chulo"

Ibon Navarro rompía su silencio después de la Copa del Rey. Un parón útil, para analizar y desintoxicarse de una burbuja intensa como es la Copa del Rey. Reflexivo, más pausado de lo que acostumbra, con otro lenguaje corporal, y un mensaje de reseteo para lo que viene. "No he estado en la ciudad, no he pisado el Carpena, no he visto nada, así que me quedo con poco. Ha habido un ambiente muy bueno, pero no me puedo quedar con nada en especial porque tampoco tengo mucho conocimiento. Más por lo que he oído por lo que he vivido por el ambiente que ha habido. Para nosotros ha sido: concentrarnos, jugar, eliminarnos; personalmente no he querido saber nada más", decía el entrenador del Unicaja. Un momento físico de la plantilla que es correcto, aunque conllevará un proceso para integrar a los internacionales. "Bien. Yankuba, Kendrick y Alberto, que han estado con las selecciones, no están en el punto de los demás, que han acumulado cierta carta de trabajo. Kendrick ha venido con muchos minutos, también Alberto y Yankuba es el que menos ha jugado. Están en estados un poco distinto. Vamos a ver si en las próximas semanas homogeneizamos un poco todo porque están en otro nivel. Jonathan y Augusto están mas integrados , el resto. A nivel mental, los jugadores han cargado las pilas para lo que queda de temporada, que creo que va a ser chulo", repaso antes de jugar con el Bilbao Basket en el Carpena (18:00 horas).

Si se pueden dar unos efectos parecidos a los de Badalona, un margen para que el equipo pueda arrancar. "Por muchos motivos, estamos en otro escenario. Jugábamos tres partidos en cuatro días, y en ese momento con la adrenalina, la euforia de después, tú necesitas volver a calmarte y alimentar ese hambre para seguir compitiendo a la vuelta para estar saciado. Ahora estamos en un momento diferente. Venimos de una decepción, no un fracaso, pero sabemos que nos queda lo más bonito por delante. El equipo está bien y no tenemos ese doble partido con Galatasaray, cuatro partidos en siete días, viaje a Estambul, luego directo a Murcia. Fue muy demandante pero no llegamos. Ahora estamos en algo diferente. Vamos a jugar en casa dos partido, luego vamos a Lugo, que no es un viaje complicado. Son estados físicos y mentales diferentes. Había que parar un poco, reflexionar, relativizar las cosas y aunque el tratamiento ha sido similar el diagnóstico ha sido distinto. Más allá de un análisis de baloncesto, hay cosas de plan de partido que no hicimos bien, que al igual quién tiene que transmitirlo no lo hace bien, o los que lo reciben no lo entiendan bien. Que no se pueda hacer, un estado de activación alto o bajo. Jugadores que no suelen fallar en lo que fallamos, lo compartes, preguntas, cómo se sienten los jugadores, te responden, hay algunos que no se dieron cuenta que lo hicieron así de mal y aprender de esto. Y si te encuentras en un partido así, te tienes que preocupar mucho en esas cosas que son hábitos no podemos fallar, sí en detalles, pero no en cosas más básicas. Esa es la reflexión. Me sorprendió mucho que no salieron cosas que hacemos muy bien todos los días, que forman parte de nuestra identidad. A aprender de esto. Con la ilusión de que vamos a jugar más partidos así".

Un precedente interesante es la Final Four de BCL en Málaga, donde el equipo llegó lanzado a mayo, cuatro victorias, eliminando a Lenovo en play off y cerca de jugar una final de ACB. "No sé si es un buen espejo. Son momentos de temporada muy diferente. Estamos hablando de algo que pasó en mayo, y cuando acaba la Final Four, lo que te queda es el final de Liga Regular y play off, ahí el final lo veíamos cerca. Ahora queda mucho. Estamos en una buena posición en ACB para pelear por todo, nos quedan tres partidos de Top-16, los cuartos de final si Dios quiere... Nos queda mucho. No sé si la Final Four de BCL puede ser un espejo. Sí sé que ha sido menos palo, dentro de la decepción. Al final la Copa del Rey es una competición que tienes que jugar un partido, ganar para estar al día siguiente; y si no lo ganas, no estás. Y son muy buenos equipos. Tuvimos malas decisiones en los últimos minutos. Nos encontramos un rival que jugó a un nivel muy alto, nosotros estuvimos peor; hay cosas más allá de baloncesto que no las hicimos como solemos hacerlas. Y eso es lo que tenemos que analizar. Fue como un partido más de los cuartos de final. No podíamos pensar que íbamos a ganar de 20 al Tenerife, ya lo dije en la primera jornada, que no somos mejores que ellos por 20 puntos. Fue un partido igualado, que se decide por dos rebotes ofensivos de Tenerife, ante el equipo con mejor porcentaje de la Liga en el rebote defensivo, que somos nosotros. Ya está. Jugaron mejor, más acertados en los momentos importantes y nos eliminaron. No hay que hacer un drama de la Copa. Sí creo que fue peor la Final Four, porque no estuvimos a buen nivel, ahora no en el peor. Queda mucho. El equipo ha hecho un buen análisis a nivel individual, lo hemos compartido a nivel grupal. Tenemos claro cuál es nuestro camino y ojalá vayamos de aquí para arriba".

Del Bilbao Basket. "Es un equipo que ha tenido problemas de lesiones, que ha tenido bajón en su rendimiento. El fichaje de Hornsby da anotación, también Smith; dos jugadores que tienes que frenar. Una versión buena de Killeya-Jones. Es un equipo que tiene claro a lo que juega, identidad, sabe a qué juega. Hay que preguntar a Valencia. En esos partidos que no tiene tanto que perder, se vuelve peligroso, así que hay que estar preparados y saber en qué cosas somos buenos". Y una sede para la Final Four de BCL, aún en el aire. "Me da igual. En Málaga no, ya es suficiente. Si es un sitio donde la gente se puede desplazar y estamos nosotros, mejor; queda mucho".