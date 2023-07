Javi Guerra dice adiós al Unicaja

Quiero dar las gracias a todos los compañeros, a cada persona del staff ( asistentes, delegados, PF, encargado material, prensa y comunicación, oficina) con las que he podido compartido horas y horas, a cada entrenador de los que he aprendido y me ha hecho ser más anti frágil. A cada jugador porque enseñarme que a pesar de ser los protagonistas, también son personas ( algunos enormes personas) que me han permitido acompañarles en sus procesos de recuperación y en los momentos de rendimiento. Muchas personas a nombrar", escribía, donde también agradecía al Gran Canaria.

Tras 8 años en el baloncesto de élite, toca despedirse. Han sido un viaje de emociones, experiencias, alegrías, decepciones…pero el resultado global ha sido apasionante. pic.twitter.com/PWaSmqUz2Q — Javi Guerra (@Javi_Guerra_Ar) July 14, 2023