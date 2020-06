Javi Rodríguez deja el Unicaja

Es momento de recomposición en la cantera del Unicaja. Poco a poco empiezan a entrenar los jóvenes juniors en Los Guindos y se espera que a lo largo del verano pueda acudir el resto de categorías. No ha habido campeonatos por la pandemia y ello ha impedido evaluar competitivamente a los jóvenes, pero se han tomado ya decisiones en el club en función de la evolución y las perspectivas de futuro.

Varios jugadores acaban su etapa junior. Algunos, como Pablo Sánchez, continuarán. Al jugador jiennense, que está en Valencia en la fase final de la Liga ACB, se le hace un contrato profesional de varios años, se cree en que es un proyecto de élite para estabilizarse en el primer equipo. También se quiere seguir contando con Jeffry Godspower, que acaba igualmente su etapa de junior. Sucede que hay que buscar un encaje también para Ismael Tamba y Morgan Stilma, jugadores con contrato aún con el club. Podrían haber tenido salida en ese LEB Plata que se imaginaba, pero habrá que plantearse si hay cesiones o ese acuerdo al que se puede llegar con el CB Marbella.

Con otros no sucederá lo mismo. El hecho de que no se saque finalmente el equipo en LEB Plata por la coyuntura económica derivada del COVID-19, ha limitado las apuestas. Uno de los que no continúa es Javi Rodríguez, internacional sub 16, selección con la que fue subcampeón de Europa en 2018, y sub 17, acaba su etapa en el club. El propio jugador lo comunicaba a través de las redes sociales. "Finaliza mi etapa en el Unicaja, me gustaría dar las gracias por estos cinco años de formación a todos mis compañeros, técnicos y toda la gente que rodea al club que me han ayudado a mejorar tanto dentro como fuera de la pista. Ahora toca trabajar y prepararse para nuevos retos", decía el escolta, que llegó procedente del CB El Palo en edad infantil y que ahora buscará nuevos horizontes para su futuro. Se entrenó con cierta frecuencia con el primer equipo y estuvo en las últimas pretemporadas, en las que jugó minutos con Luis Casimiro.

El año próximo volverá a haber sólo un equipo junior masculino después de que la temporada pasada se sacaran dos porque se tenía una generación con alto número de jugadores prometedores. Pablo Tamba, Pablo León, Yannick Nzosa, Bernard Edokpayi, Jakub Coulibaly, Rafa Santos, Pierre Sene y Daniel Shelist son jugadores que continúan en edad junior de los que eran habituales esta temporada a las órdenes de Antonio Herrera, que continuará llevando las riendas del equipo.