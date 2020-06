Pablo Sánchez, de la fase final a la selectividad

Sólo Carlos Alocén, Ángel Rebolo y Ricky Rubio han debutado siendo más jóvenes que él en la ACB. El base Pablo Sánchez es un miembro de la expedición del Unicaja en Valencia y afrontará la selectividad en la segunda semana de julio. El canterano prepara la prueba académica mientras trabaja con el primer equipo malagueño, una peculiar situación que gestiona de la mejor manera que puede.

“Ha sido algo que desde pequeño mis padres me han ido inculcando, lo primero eran los estudios. Siempre tenía que estudiar, siempre he sacado muy buenas notas y siempre mis padres me lo han exigido por decirlo de alguna forma. Sí que es verdad que a partir de cuando empecé a entrar en la dinámica del primer equipo he faltado mucho a clase y ha sido más complicado, pero estoy muy contento. Estoy preparando a la vez la selectividad. En los pequeños momentos libres que tenemos intento aprovechar y ya está. Mi maleta eran libro, libro, libro y luego de vez en cuando una camiseta. Es lo que toca”, explicó a Movistar.

Con un expediente de matrícula de honor en el bachillerato, aún no tiene claro qué estudiará: “Quería estudiar Medicina o Fisioterapia, pero el año pasado fuimos a la facultad de Medicina y nos enseñaron cadáveres y me di cuenta que no era lo mío”, espetó y habló sobre sus vivencias en estas últimas campañas: “He sido el más joven en debutar en el Unicaja. Tampoco he tenido mucho tiempo, cuando lo pienso y cuando soy capaz de asimilarlo me quedo yo mismo impresionado. Es como: “Guau”. Es lo que cualquiera puede soñar”.