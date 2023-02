Javi Rodríguez, el título de Copa a miles de kilómetros

En el embarque del chárter de vuelta desde Barcelona, el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, hablaba a través del teléfono con su hijo Javi, internacional español sub 16 y sub 19, que ahora estudia y juega al baloncesto en Daytona State, un junior college en Florida. A miles de kilómetros de distancia había vivido el inesperado título del Unicaja vestido con la ropa del club en el que jugó de infantil a junior.

Rodríguez estuvo un año en la República Checa en la Get Better Academy (GBA), tras acabar su etapa junior, preparándose para el salto a la universidad. Ahora estudia Business Management. Tras una primera temporada deportivamente mala colectivamente, colista, su universidad ha ganado su conferencia y si vencen los dos partidos que les quedan acabarían con 27-3 y con el mejor récord de la historia de la universidad. Pelearán ahora por estar en el Campeonato Nacional a finales de marzo. Por Florida también hay otros canteranos cajistas, como Pablo Tamba, en Indian River State, y Álvaro Folgueiras, en la DME Academy.

El joven malagueño pudo vivir la gesta cajista a través de internet. "Unos nervios y una euforia increíble, ganarle al Barça ya era impensable. Después el Madrid, el Tenerife, una final que se iba... Lo pasé mal pero ahora estoy disfrutando mucho. Además de ser el Unicaja, el equipo de tu ciudad, siendo el equipo que ha construido tu padre... Lo has visto trabajar este verano, ver cómo se cae este fichaje, este se hace, este no... Cuando estaba en la cantera también lo vivía todo con muchas ganas, pero aquí está también el tema personal. Veía allí a mi madre y mi hermana animando, salieron mucho en la televisión, y desde aquí me emocionaba", relata desde el otro lado del charco Rodríguez, que este verano estuvo apoyando en los entrenamientos del primer equipo cuando faltaban los internacionales a las órdenes de Ángel Sánchez-Cañete, Paco Aurioles y Alberto Miranda y la supervisión de Ibon Navarro. Ya había hecho otras pretemporadas con Luis Casimiro: "Este verano se notaba mucha diferencia respecto a cuando subía a entrenar con otroas plantillas, mucha diferencia, se veía que, sólo ya teniendo a Alberto y Darío, había dos claros ejemplos para fijarse en todas las canteras de España. Y el resto del grupo humano era muy bueno, muy cercano. Yo estaba cuando se formaba el grupo y se veía que todo funcionaba bien. Ahora todos se quieren mucho, Ibon es muy cercano a todos los jugadores".

"Ojalá puedan seguir todos, no recuerdo el último verano que nos pudimos ir de viaje", bromeaba Rodríguez sobre el trabajo de su padre: "Está todos los días y a todas horas pegado al teléfono, este verano tenía que fichar a nueve jugadores, un proyecto totalmente nuevo. Siempre pongo la oreja, intento enterarme. Me gustaría ser lo que es él o lo que mi tío Nacho, quisiera seguir estudiando Sports Management el año que viene y seguir preparándome. Sé que se pierde un montón de cosas. Ves lo difícil que es, quedas el 12, todas las críticas que hay, confiar en Ibon... Ahora ver que ganas, imagino el orgullo que debe tener".

Como todo canterano salido de Los Guindos en la última época, Javi Rodríguez tiene una debilidad, Alberto Díaz. "Alberto es una persona ejemplar, yo cuando lo he visto y he estado con él te trata como a un igual, es una persona ejemplar, le da igual la fama del Eurobásket. Siempre que subía al primer equipo se sentaba contigo, empezaba a hablar, te preguntaba qué tal iba la temporada, qué tal vas tú, sabía cómo iban los resultados... Ahora, en los entrenamientos es como si no conociera, era todo seriedad", relata Javi Rodríguez, que recordaba una enseñanza de Chiki Gil, entrenador del equipo cadete: "Me acuerdo de que me decía cuando Alberto quedó campeón de Eurocup como MVP, una frase: 'Todos los días como Alberto Díaz'. Es el reflejo, da igual el partido, siempre va a estar. Ha dado un giro al baloncesto, no hace falta anotar y meter 20 puntos para ser un jugador esencial e importante, nos abre la puerta a mucha gente que igual su fuerte es defender y no tiene la capacidad de meter 20 puntos. Es un ejemplo para todos, que deberían poner en todas las canteras de España. No el ejemplo de Luka Doncic, que es de la excepción. Con garra y entrega se puede llegar a ser campeón del Europa", reseña el joven escolta malagueño sobre el pelirrojo, icono.

Ahora, Javi Rodríguez afronta el tramo final de la temporada. "Estamos entre el Top 10 en los rankings de todo Estados Unidos. Fue complicado adaptarse. El estilo de juego es mucho 1x1, recursos individuales, es un choque con el baloncesto europeo, no hay un sistema de juego tan elaborado, vamos más por libre, la metes o no. El físico importa mucho, es un cambio brutal, marca mucho la diferencia, la gente va mucho más fuerte", define cómo es el cambio de juego en América. Este verano cambiará a una universidad de la NCAA. Desde Estados Unidos vivió a miles de kilómetros de distancia el título de Copa del Unicaja. Hace 18 años lo celebraba bufanda al cuello y con la réplica del título de Zaragoza que le dieron a su padre. Ahora, desde Florida.