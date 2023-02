Que sigan los campeones

El Unicaja tiene la maquinaria activada para renovar a una parte muy importante de la plantilla. La Copa del Rey suele ser un punto de partida, con el paso del ecuador de la temporada, en el que se aceleran las negociaciones. Hay trabajado adelantado. El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, dio algunas claves en el programa Minuto 91 de 7 TV.

"Este equipo, no por lo que ha hecho esta Copa, ya lo venía demostrando, compite bien, es sólido y consistente. Hay que ganarnos. El Madrid nos vence con aquella canasta de Llull al final, en Barcelona hasta que las cosas son normales estamos plenamente en el partido en minuto 36. Sí es verdad que veníamos de una derrota dolorosa en Gran Canaria, íbamos ahí en circunstancias normales. Veníamos para competir, estábamos ahí. Madrid y Barcelona llegaban muy bien a la Copa, pero habían llegado, digamos, sin competir en los últimos partidos, ganando mucho en rachas increíbles. Normalmente uno llegaba con dudas. Nosotros lo hacíamos con un alto nivel competitivo. Ganar ante el Barça te da confianza. Dominamos al Madrid, fue el mejor partido, ganamos el rebote. El Tenerife sabíamos que iba a ser durísimo, gran entrenador, muchos años juntos. Nos recompusimos de ir nueve puntos abajo. Este equipo tiene identidad y alma. Es fundamental y eso nos hace estar tranquilos", señalaba Rodríguez.

"Organizan cosas cuando se gana y pierde. Hay una relación, personalidades muy distintas y situaciones familiares diferentes, pero han encajado a la perfección. Aparte del scouting técnico y físico hay que hacer el de personalidades", decía Rodríguez acerca de la confección de la plantilla: "Kalinoski había jugado en la Liga, los directivos del Breogán nos decían que nos habíamos llevado una joya. A Perry le convenció el proyecto, era un lugar para crecer. Por primera vez en muchos años, Alberto tiene alguien al lado, ya no se depende sólo de él. En el caso de Carter igual con Brizuela. Si Darío se resfriaba había un drama. Ahora hay uno de talento de nivel a su lado y hay que competir".

"Carter va a su ritmo, su vida, llega el último a desayunar, va a su ritmo, pero es fantástico, joven, Will Thomas se mete con él, al revés. Tiene que volver al Zenit. Él está aquí contento, pero hay un contrato por medio. Tiene que entender que está en un proceso de mejorar, creo que aún le falta crecer para ser un jugador de Euroliga todavía. Físicamente debe mejorar, en los partidos contra los equipos importantes quiere defender, porque debe hacerlo para jugar, pero chocar con grandes físicos desgasta y llega al ataque más tieso. Ha crecido en esta Copa", explica sobre el MVP de la competición el director deportivo, que resalta el factor humando: "Son todos gente fantástica, que ha congeniado muy bien, tiene mucha culpa Ibon en organizar cosas fuera de los entrenamientos, usando el coaching. Se han volcado con Darío por el problema de su hijo, la lesión de Lima... Ha habido cosas que nos han unido. Un día Ibon le dijo a los jugadores que pusieran en un papel cuántos minutos querían jugar. Cuando hicieron la suma de todos, les demostró que era imposible. Les dijo, '¿Entendéis que no puede ser? Habrá un día que jueguen unos y otro días otros'. Ibon lo ha gestionado a las mil maravillas. De las pocas cosas que leí tras la Copa fue que dijo que les quería. Perry es el gran mentor de Carter, han conectado muy bien. Lo llama durante los partidos y los entrenamientos, le dice por aquí y por allí. Barreiro ha dado un gran paso adelante. Quedó fastidiado por el año pasado. Le dije que iba a tener difícil jugar. Se lo dije a Darío también, que le íbamos a poner jugadores importantes al lado. Barreiro juega una parte final de partido importantísima, con ese triple y robo, le necesitamos ahora con la lesión de Djedovic. Darío debe mejorar en su toma de decisiones y defender, pero mete 27 puntos contra el Barça y sólo uno contra el Madrid, pero defendió impresionante. Ejim ha sido clave el nivel de intensidad que ha puesto al iniciar partidos. No brilla numéricamente, pero Ibon lo ha destacado varias veces, nos ha hecho ganar dos o tres partidos cambiando de actitud al equipo".

"El Unicaja divierte y transmite y ahora van a empezar a ir más, tiene identidad y alma. A la gente le gusta", explica el director deportivo sobre las claves para que este equipo haya crecido tanto en tan poco tiempo: "Los mensajes que me manda la gente de baloncesto ponen a Ibon por las nubes. Con muchas soluciones distintas para la gente entendida, igual pasa desapercibida para el aficionado normal, pero con mucho tema táctico y trabajo. El clínic de Will Thomas en el poste bajo el día del Barça, las situaciones de Kalinoski saliendo en los bloqueos... Igual para el público generalista vende más un Barça-Madrid, pero todos estos equipos nos merecemos alguna alegría".

Varias continuidades claves. "Queremos renovar a casi todo el equipo, lo digo así de claro. No sé cómo terminarán todas las conversaciones. Hay que renovar a muchos y vamos poquito a poco. Darío, no sólo por lo que es y estamos encantados con él. Yo llamé el año pasado a todos los jugadores cuando llegué, a algunos los conocía, para hablar con ellos. Darío me dijo 'Juanma, yo estoy aquí porque quiero levantar una bandera en el Carpena, es mi objetivo'. Y el otro día nos dimos un abrazo y me dijo 'lo que te prometí se ha cumplido'. Está muy bien, estamos encantados con él, tiene una conexión especial con Ibon Navarro y creo que puede mejorar mucho y ser mejor jugador con Ibon. El resto prácticamente queremos renovar a todos. Darío es cupo y puede interesar a equipos importantes. No lo sé, pero está muy a gusto aquí y creo que nos pondremos de acuerdo. Una de las cosas que más me está gustando es que cuando tenemos conversaciones es que los agentes me preguntan si se va a quedar el resto de compañeros. Eso es importante. Vamos a ir poco a poco", señalaba sobre el caso del Darío Brizuela.

"En la comida que tuvimos, había una mesa con los jugadores americanos, me senté con ellos y les dije lo que significa ganar esta Copa para Málaga y el club. Lo primero, el aspecto emocional, que unas horas después lo iban a ver en la calle, y otro lo que significa técnicamente ganar una Copa: que el año que viene vamos a jugar la Supercopa, que la próxima Copa va a ser aquí, la Supercopa de 2024 también en Málaga, se la solté a todos para que sepan que si se mantienen, se pueden hacer cosas muy bonitas. Vamos a tener el Torneo Centenario de la Federación, igual antes tenemos lo de la BCL si seguimos bien, después el Costa del Sol, que vendrá un equipo de Euroliga y el Real Madrid", señalaba Rodríguez como parte del trabajo de persuasión para que se pueda continuar con el bloque.

En el caso de Alberto Díaz, hay interés de equipos potentes, aunque la confianza en el club es que se puede revisar el contrato. "Primero le queda un año de contrato y tiene una cláusula. Lo mejor que le puede pasar a un club es que todos quieran a tus jugadores porque significa que tienes un buen equipo, en el caso de Alberto por ser un base que va a ir a la selección en los próximos años, va a jugar un Mundial, unos Juegos Olímpicos, no tengo ninguna duda que va a estar en la lista de doce; también si te viene un equipo como el Madrid, que te ofrece un gran contrato, creo que todo el mundo lo entendería en Málaga. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Convencerlo con el proyecto, mantener este grupo, del que está encantado no, lo siguiente; ha sufrido mucho y lo vemos ahora, se ha quitado responsabilidad, solo que ahora lo conoce España entera por el Eurobasket, va a salir en todos los programas de televisión. Me alegro por él porque necesitamos gente como él para los jóvenes. Él sabe dónde está, qué grupo tenemos y está encantado en ese sentido por quitarse responsabilidad, sobre todo en la cancha también, no es tan imprescindible. Cuando perdíamos antes, el que más sufría era él, lo llevaba fatal. Es de Málaga, está contento, soy optimista. Estamos hablando con él", proseguía Rodríguez.

Por último, el caso de Augusto Lima. "Me remito a las palabras del presidente cuando se lesionó, que dijo que no iba a haber problema y que es uno de los nuestros. Blanco y en botella. Él está encantado aquí, además por estar lesionado, quién lo va a querer fichar estando en el mercado. Le hemos dicho que es uno de los nuestros, que esté tranquilo porque ya lo abordaremos; no va a ser un problema ni para él ni nosotros", cerraba Rodríguez.