Sin Jeff Brooks y con Sasu Salin

El límite temporal del 30 de junio marca la decisión con Sasu Salin y Adam Waczynski, sobre los que hay cláusulas de continuidad. El finlandés, ya dirigido por Luis Casimiro en Las Palmas, cuenta con todas las papeletas para seguir en Málaga la próxima campaña. No se ha comunicado oficialmente, pero es la idea del club. Con Waczynski hay más dudas. Se considera que su sueldo en el año extra recogido en el contrato es excesivo.

"En función de esto apuntaremos hacia un lado y otro", señalaba Luis Casimiro sobre las prioridades del Unicaja tras decidir con el polaco y el finés: "Hay que ver el mercado y posibilidades. A veces ves algunos jugadores con más conocimiento o com menos. He trabajado con Alberto, Suárez y Sasu Salin. Depende de lo que ofrezca el mercado veremos. Si hay jugadores que puedan ser válidos o no lo veremos. No he pedido ningún técnico a mi lado ni ningún jugador concreto. Pero no quita que el mercado nos dé posibilidades".

Casimiro confirmó que no se cuenta con Brooks. El club le trasladó una oferta, pero no llegaba a lo que se le ofrecía en Milán. Al lado de Casimiro estarán en el cuerpo técnico Ángel Sánchez-Cañete y Boni Ndong más, con casi total seguridad, Paco Aurioles. Ya estuvo reunido con los dos primeros el jueves.