Jerrick Harding, una amenaza desde el corazón para el Unicaja

Jerrick Harding (Wichita, Kansas, 1998) es la principal amenaza del Baxi Manresa en su visita a Málaga. Después de un año glorioso, con presencia en play off y Copa y en la Final Four de la BCL, el club catalán tuvo que rearmarse porque sus jugadores elevaron su cotización fuera del alcance de su modesto presupuesto y tuvo que reconstruir. No pudo hacer como el Unicaja está haciendo ahora, renovando a un bloque que ha funcionado.

Dentro de una temporada más acorde al dinero que maneja, el BAXI está encontrando en Harding algo de regularidad anotadora. A sus 24 años, el jugador formado en Weber State en la NCAA, donde comparte registros con la estrella de la NBA Damian Lillard, llegó después de dos temporadas como profesional en el Nymburk checo, un equipo que lleva años trabajando bien y compitiendo con Europa con algunos resultados. El salto a la ACB no es sencillo y Harding está promediando 16.2 puntos, 2.3 rebotes y 1.8 asistencias (11.4 de valoración). El escolta americano no tiene unos grandes porcentajes (44% en tiros de campo, 34% en triples) pero es el hombre más desequilibrante del cuadro catalán. En BCL sus números fueron mejores. 17.4 puntos, 2.3 asistencias y 1.8 robos, con 53% en tiros de campo y 45% en triples. Tuvo su partido más mediático en la clave victoria ante el Betis, con 41 puntos, igualando el quinto mejor registro de anotación del siglo en ACB y el quinto histórico de BAXI Manresa. Sólo Kassius Robertson, que llegó con la temporada empezada, fima mejor promedio de puntos en la Liga Endesa.

"Tengo un gran corazón y juego defensivo o lo que tenga que hacer para ganar. He hecho esto en toda mi carrera. Quiero demostrar que pertenezco a esto, que soy un profesional. El corazón es lo más grande. Tienes que trabajar el doble de la gente que es mucho más grande que tú. Eso y tener corazón, es lo más importante", explicaba el verano pasado Harding en una entrevista en la web de los Dallas Mavericks, equipo con el que jugó la Summer League antes de aterrizar en Manresa. No lo hizo nada mal, al contrario, promedió 13.8 puntos y cuatro asistencias en 23 minutos.