Jesús Lázaro: "Hay que sacar la victoria en Barakaldo como sea"

El Unicaja Mijas puede poner el broche de oro a una temporada soñada. El conjunto de Jesús Lázaro jugará la Fase de Ascenso a Liga Challenge si gana el sábado (19:00) a Barakaldo , penúltimo clasificado y ya con los deberes hechos. "La temporada, tal y como ha transcurrido, está claro que no lo esperábamos, pero siempre hay opciones. Hemos trabajado para ello. Llegar a la última jornada dependiendo de nosotros, aunque sea fuera de casa, para entrar a la Fase de Ascenso... hay que estar satisfechos. No creo que sea más o menos éxito. Las chicas se lo han currado, han sabido leer la Liga, sobreponerse a las derrotas porque ellas han trabajado lo mismo ganando que perdiendo, y vamos a tope. Dependemos de nosotros y hay que sacar la victoria como sea. El partido es muy difícil por el control mental, es verdad que ellas tienen el objetivo conseguido, con muchas jugadoras profesionales, significa que todas quieren tener equipo la temporada siguiente. Juegan en casa, seguro que se quieren despedir bien de su afición, una fiesta, sin ningún tipo de presión, mientras que nosotros sí lo tenemos. Entonces tenemos que medir muy bien eso de que no se juegan nada, nosotros nos hemos ganado estar en esta situación. No podemos despistarnos. Es una semana muy complicada, Semana Santa, que en Málaga es importantísima, todo el mundo quiere salir. Hay que tener mucho cuidado", analizaba el técnico en los micrófonos del club.

"Barakaldo tiene cinco jugadoras profesionales, más las locales. Vamos a preparar el partido como cada semana. Es una ilusión muy grande para todas, ninguna prácticamente se ha visto en una situación como esta, y hemos tenido partidos preciosos en las últimas semanas. Cuando ellas han creado un estilo de juego y han querido enseñarlo a la gente, todo el mundo se identifica, muy parecido al equipo masculino. No quiero hablar de la Fase de Ascenso hasta que estemos, pero esta camiseta y este club te mete en este tipo de situaciones, entonces hay que estar satisfecho de jugar una Fase de Ascenso, sería la primera de muchas por la apuesta que está haciendo el club, con un objetivo de jugar la primera categoría con la gente de nuestra cantera, jugadoras que se han criado aquí, esa debe ser la base. Va a ser fundamental para que el Unicaja pueda ser un referente en el baloncesto femenino", desarrollaba el malagueño.

Reflexionaba Lázaro sobre las dos caras que ha tenido su equipo esta temporada, de menos a más. "El cambio ha sido mental, sobre todo a partir de Navidad. Nos reunimos y hablamos sobre el estado mental del equipo, de ese tipo de entrenamientos salen muchas cosas positivas. Sacamos la conclusión de que estábamos trabajando bien, además de que teníamos que ser perseverantes, por el conocimiento que ya habíamos adquirido de la primera vuelta, también del equipo porque se han ido incorporando jugadoras. Todo eso ha provocado saber qué hacer en cada partido, simplemente eso. Se empiezan a crear unos mecanismos dentro del club, entre jugadoras, que en momentos claves del partido salgan las cosas mucho mejor. Cualquiera que nos vea jugar, verá que tenemos identidad: jugar con mucho ritmo, tiros controlados en los primeros segundos y una defensa brutal".