Joan Peñarroya: "Evidentemente oigo todo el ruido que hay"

Joan Peñarroya vive sus horas más complicadas como entrenador del Baskonia, un triunfo del Unicaja en Vitoria que puede provocar cambios en el club. Analizaba en sala de prensa el 84-93 favorable a los malagueños. "Un partido que empezamos mal porque dejamos que anotaran con facilidad, bandejas, y nosotros hacemos buenos tiros pero no anotamos. Después de ese parcial de 0-9, llegamos tarde, pero ya nos metimos en dinámica. Hacemos una primera parte buena, un segundo cuarto donde no dejamos que anoten en pintura, que era algo importante. El único lunar era el rebote en esos minutos. El tercer cuarto marca el partido. No atacamos bien y eso nos genera dudas a todos, hace que el Unicaja haga su juego de carrera y anoten 29 puntos, que marcan el partido. Estoy contento con la reacción del equipo, con Vanja y Markus alternándose en la posición de '1' y '2'; a veces las dinámicas marcan, algunos tiros que fallamos, rebotes ofensivos y ellos anotaron un triple de Taylor y otro de Osetkowski en la esquina, eso nos hace mucho daño. Semana dura. Pero toca seguir, y los equipos que están en construcción no se hacen yendo todo bien, sino superando los malos momentos. Ahí estamos".

"Evidentemente hay ruido. Todo eso lo oigo. Es una situación que no puedo controlar, no sé si hay, no la hay, está hablado con los jugadores. Me dedico a lo que puedo controlar, que es la parcela del campo, vestuario, en eso estamos. Hablando muy claro por dónde tenemos que ir. Es una mala semana, son tres derrotas, que pueden marcar más o menos, yo ahí no me meto. Este es un equipo joven, muy inexperto para compaginar dos competiciones, seguramente esas costuras se nos han visto más de lo que acostumbra Baskonia. Pero es lo que hay. Me dedico a trabajar. Evidentemente estoy preocupado, pero no os engaño, no estoy preocupado por mí, por mi parte tranquilo con lo que estoy haciendo; estoy preocupado porque me gustaría tener más consistencia, nos castigan demasiado. Tratar de atajar esa situación, tengo un equipo fantástico, que está conmigo. De parte del club noto normalidad. Tengo muy claro lo que hay", decía de su futuro.