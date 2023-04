Joel Parra bromea con lo del Unicaja sobrevalorado: "Conmigo empezó todo"

Joel Parra (Barcelona, 2000) es uno de los referentes del Joventut de Badalona. Formado en la inagotable cantera de la Penya ya tiene galones, que crecieron el pasado verano siendo pieza importante con el oro europeo en Berlín con la selección española a las órdenes de Sergio Scariolo y con Darío Brizuela y Alberto Díaz como compañeros. Hace unos meses, poco antes de la Copa, se vio envuelto en una polémica con el Unicaja. En una entrevista con una popular tiktoker se le preguntó por un equipo sobrevalorado y dijo el nombre del equipo malagueño. A través de las redes se le recordó bastante después del título cajista de Badalona.

Parra, tercer jugador español más valorado de la ACB tras Marc Gasol y Tyson Pérez (12.5 créditos) estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga y se refirió a ese asunto. "Ya sé que no le gustó mucho a la gente de Málaga. Fue una entrevista de risa, me preguntó la tiktoker y dije Unicaja como podía haber dicho otro equipo de la Liga, era una entrevista sin mucho prestigio, si a la gente le sentó mal no era nada mi intención. No quería despreciar a ningún equipo, fue un poco como Piqué con lo de Kevin Roldán. Después en las ventanas lo hablé con Darío o Alberto y podía haber dicho cualquier otro. Ellos lo entienden, también Yankuba. Los jugadores lo entienden. Cuando Alberto llegó en el famoso vídeo que llega más tarde a Alicante a la última ventana le dije eso, 'conmigo empezó todo' y nos reímos. No tengo ningún problema, no sé cómo me recibirá el Carpena. Me da igual porque no pienso mal del Unicaja, me lo tomo a broma y nada más. Les felicito por el título y la temporada. No hay que darle más importancia", decía el alero catalán.

"Siempre es bonito jugar contra compañeros con que convives en ventanas o en verano. Pero es un partido más, venimos de una derrota dura como la de Gran Canaria. Lo importante es que el equipo se recupere lo antes posible ante un rival tan complicado como el Unicaja y con el pabellón lleno. Lo que consiguieron en Badalona fue increíble, ganar a Barça y Madrid en unos cuartos y semis ydespués a Tenerife. Está haciendo una muy buena temporada. Nos encontraremos un Carpena lleno, siempre ha sido un sitio muy complicado en el que la afición ha animado mucho. Tenemos que hacer las cosas muy bien para llevarnos la victoria. Tenemos que quitarnos el mal sabor de boca que nos quedó en la Eurocup en Gran Canaria. Fue un partidazo pero no conseguimos sacarlo. Queremos subir lo más alto en el play off y eso pasa ganar en Málaga", proseguía Parra.

Brizuela y Alberto

"No nos hemos escrito, nos llevamos muy bien sobre todo después de lo que ocurrió este verano, los 12 nos llevamos como una familia. Allí en el pabellón hablaremos".

Eliminación de la Eurocup

"Hicimos el primer entrenamiento después del viaje de Gran canaria. El equipo está bien, con ese mal sabor de boca porque era una gran oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de jugar dos finales en casa y se nos han escapado, dos opciones de ganar dos títulos en tu casa, que hay que coger porque nunca sabes cuándo vas a tenerlas otra vez. Justo ese día salieron unas palabras de Antetokounmpo de que no es un fracaso perder porque hasta Michael Jordan perdió más que ganó. Tenemos que ser conscientes de dónde venimos, de un club que estuvo a punto de desaparecer y bajar. Hemos jugado dos semifinales y la Supercopa y ahora tenemos que hacer un gran papel y jugar también las semifinales de la ACB".

Liga ACB

"Cada año va cambiando un poco, era un clásico ver a Barça-Madrid levantando títulos y está cambiando un poco. El Unicaja ha cambiado, el Tenerife llega a la final... Los equipos se refuerzan mejor en la parte alta y baja. Andorra estaba en semifinales de Eurocup y descendió a LEB Oro el año pasado. Cada vez los jugadores más buenos quieren venir a nuestra Liga porque es de las mejores de Europa. Es muy positivo para la Liga y aficiones".

Claves del Unicaja-Joventut

"Igualar su nivel físico, allí en Málaga juega con una agresividad muy importante. Es uno de los equipos que roba más balones de la competición. Tenemos que cuidar la bola para no dejarles puntos fáciles de contrataque. Jugar muy centrados, como en Gran Canaria. Parar a sus jugadores exteriores, sobre a todo a la gran temporada de Perry, que está cogiendo más protagonismo aún sin Alberto, el propio Carter, Darío Brizuela que si coge una racha buena te puede romper el partido...".

Selección española

"No me esperaba ser capitán de la gran selección española, con tantos capitanes y leyendas que han pasado, es un orgullo. Ya estar en la selección es un orgullo, pero ser capitán aún más. Muy agradecido por lo que estoy viviendo. Con Sergio Scariolo la relación es muy buena, me sigue desde muy pequeño, desde las categorías inferiores. Sé que confía mucho en mí, hemos hablado mucho en verano, lo único que puedo hacer es devolverle la confianza que me está dando".

Favorito BCL

"Si digo Málaga igual empezamos otra vez (risas). La BCL está siendo una competición increíble, como Euroliga y Eurocup. Los extranjeros no lo vi mucho, pero está el duelo entre Tenerife y Málaga. Uno de los dos se lo puede llevar el trofeo".