Jonathan Barreiro habla del lío con Sadiel Rojas: "A veces se acaban las mejillas"

Jonathan Barreiro se ha hecho su hueco en el Unicaja después de una temporada primera gris está teniendo más relevancia desde el trabajo sucio y rellenando huecos. En Murcia dio una muestra de personalidad, con un ambiente en contra hostil. Recibía gritos de "marrano" desde el sector de detrás del banquillo, el más ultra. De fondo estaba lo que había pasado en el partido de ida con Sadiel Rojas. Acabó descalificado por quitarse de encima y tirar contra el suelo al dominicano. Sucedió una escena final parecida con Kravish.

Juega este sábado contra un equipo gallego, el Obradoiro, y Barreiro era entrevistado por La Voz de Galicia, donde era cuestionado por lo que había pasado con Rojas. "Somos jugadores con mucha energía, los dos miramos por nuestros equipos. No hay que darle más vueltas. Se queda en la pista. Fuera nos llevamos bien, normal, no hay que darle más vueltas. Los que me conocen saben que no busco problemas, que soy un jugador noble, de cero problemas por mi parte. Pero hay veces que pones una mejilla, luego la otra y se acaban las mejillas. Y eso fue lo que pasó, sin darle más vueltas", decía con sinceridad el jugador gallego.

"Venimos de un año malo en el que no salieron las cosas. Hablamos de Unicaja, que siempre aspira a títulos y a rivalizar con los grandes, en España y Europa. Intentamos aprender de los errores y creo que lo hemos hecho. Llegaron jugadores que compartían la misma ilusión que los que seguimos y el objetivo común de trabajar, construir algo bonito, con muchas ganas. Creo que es el fruto del trabajo colectivo en todos los niveles", explicaba sobre las claves de este Unicaja, al tiempo que se refería al marbellí Rubén Guerrero, ahora en el cuadro compostelano: "Hablamos de vez en cuando. Y coincidimos en las ventajas FIBA. Aquí me ayudó mucho. Me cuenta que está contento, feliz, y habla maravillas de la comida gallega, pero eso es algo que yo ya sé".