Barreiro: "La ilusión del vestuario es máxima, tenemos muchas ganas de competir"

Jonathan Barreiro fue la única cara recordada del álbum de cromos 2021/22 del CB Unicaja durante la presentación oficial de camisetas realizadas en el Centro Cultural Fundación Unicaja, en concreto fue el encargado de lucir la segunda indumentaria que usará el conjunto de Los Guindos en la Liga Endesa. Tras el acto, el jugador habló sobre la preparación del equipo: "Llevamos dos semanas de entrenamiento. El trabajo está siendo bueno, toca asimilar conceptos y que los nuevos se adapten lo antes posible". Eso sí, el gallego recalcó en varias ocasiones que tras estas primeras semanas de entrenamientos "hay ganas de competir".

Después de una temporada dura, Barreiro confirmó que se está "trabajando duro, intentando conocernos un poco más en cada entrenamiento y saber cómo juega cada uno para luego en la pista entendernos lo antes posible", aunque el equipo acaba de empezar la pretemporada. Mientras recuerda que la gente que falta "está jugando ventanas, por lo cual llegan en buena forma y luego cuando aterricen que se integren al equipo", algo que no le preocupa al jugador cajista.

Su compañero Brizuela también estuvo presente en la presentación de camisetas, aunque en la distancia, más aún al conocerse la caída de Sergio Llul de la convocatoria de Scariolo. El alero dejó claro que sería muy especial ver a su compañero defendiendo la camiseta roja: "Ojalá que sí, me alegraría mucho por Brizuela si puede ir al Eurobasket. Ya viste el partido que hizo ayer, partido espectacular en las dos partes de la pista. Así que ojalá pueda ir, porque nos alegraríamos mucho por él".

Eso sí, recuerda que no es una excusa que haya jugadores disputando las ventanas internacionales con sus respectivas selecciones: "Hay muchos equipos en esta situación. Es lo que hay, no podemos hacer nada" y manda un mensaje claro a sus compañeros: "Por nuestra parte trabajar y que cuando lleguen asimilen los conceptos del equipo y de Ibon lo antes posible" para volver a recalcar que la ilusión que tiene él y sus compañeros "es máxima y tenemos muchas ganas de competir".

Volviendo al equipo, explica que la pretemporada acaba de comenzar y hay varias caras nuevas en la plantilla: "Nos estamos conociendo, son jugadores increíbles, gente que hace vestuario y por lo cual así es mucho más fácil entendernos en la pista. Estoy muy contento con mis nuevos compañeros y con muchas ganas de comenzar a competir" y aprovecha para avisar al vestuario que la directiva verde "ha hecho un esfuerzo para intentar tener el mejor equipo posible, los mejores jugadores. Ahora hace falta tener un buen equipo, que de eso nos estamos encargando todos juntos esta semana, trabajando duro, porque al final queremos que sea un gran año para nosotros, para el club y para la ciudad".

De hecho, Barreiro deja claro que el vestuario tiene señalado en rojo una cita, la previa de la BCL que se disputará en el Martín Carpena: "Es lo que tenemos en la cabeza, tenemos unos torneos y partidos amistosos antes de llegar a esos partidos tan importantes de la BCL, porque queremos jugarla", de hecho aprovecha para recordar que es "aquí en Málaga ante nuestra afición, contaremos con su apoyo y esperemos ganar esos dos partidos".

El gallego también dejó claro que su posición es decisión del entrenador: "Eso habrá que preguntarle a Ibon, yo a mí de lo que me ponga, con tal de ayudar en pista me da igual de 3 o de 4. Al final es un juego muy parecido, muy polivalente" y si manda un mensaje contundente al vestuario: "Este año, cada uno tiene que poner sus cualidades a la orden del equipo". Por último, lanzó piropos hacia la nueva piel: "Me encanta, hemos pasado a tirantes y ojalá nos traiga suerte este año".